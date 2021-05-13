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【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？

個人增值 18:17 2021/05/13

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【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？

適量投放在可增值資產

事實上，做任何投資前必須先保存足夠應急資金，現時Lyman每月使費約20萬元，收入穩定，相信保存半年支出等值為應急資金已經很足夠，所以他應保存120萬元存款作為應急儲備，總投資資產有1,530萬元，所以其餘的1,410萬元，便應該配置到不同可增值的資產中。

由於他和太太都是保守人士，家庭收入充裕的他可以將25%至三分一的資金（即353萬元至470萬元），投放在較進取的投資工具，例如股票及股票基金，而已持有的股票及強積金都應計算在內。其餘大部分資金應該投放在較平穩增長的資產，例如以投資級別債券為主的債券組合、儲蓄型人壽保單或年金等。此外，每月的盈餘可以先做儲蓄，給自己1年觀察期，如到時真想再置業，便可用作首期而不影響已有投資組合。

【金融機構高層擁逾550萬元資產　冀50歲前退休要點做？：按此

隨着年紀增加，住院及手術相關的保險產品的保費必然會增加，目前Lyman的醫療相關保險保費支出已不少，到將來退休後支出預算會過百萬，到時可能變成他一個很大的心理負擔，所以應該趁今天便為未來保險保費製造儲備。

保費儲備的目標是應付退休後的保費支出，特性必須能夠平穩增值，時間愈長，累積回報應愈理想，要有效運用複息效應，回報不需要很高，反而具備穩定性及時間便能創造財富。一般都是購買非保證收益部分較高的儲蓄保險產品。

醫生收入豐生活無憂仲有咩需要擔心？請按【上一頁

 

【原文刊於第704期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩

欄名 : 你財策劃師

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