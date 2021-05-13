▲ 【iBond 2021】對冲通脹！通脹掛鈎債券是甚麼？

美國4月份綜合消費物價指數（CPI）按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大增幅，高於市場預期，並創下金融危機以來新高，顯示美國面臨通脹壓力增加，環球通脹走勢成為大眾關注焦點。香港昨日亦公布將發行新一批通脹掛鈎債券（iBond），6月1日開始接受認購，其實通脹掛鈎債券不止香港獨有，環球市場都有與不同通脹指數掛鈎債券，例如美國國庫抗通脹債券（TIPS），就是跟當地CPI指數掛鈎。預期未來通脹升溫，投資通脹掛鈎債券是否好選擇？

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通脹掛鈎債券是甚麼？

通脹掛鈎債券透過合約條款把債券本金和派息與反映通脹水平的指標掛鈎，例如英國零售物價指數、歐洲消費物價調和指數及美國消費物價指數，協助投資者對冲通脹的負面影響。

通脹掛鈎債券如何運作？

通脹掛鈎債券與反映通脹水平的指標掛鈎。當指數上升，其本金會作出調整，以本金某個百分比計算的派息金額會因此而增加，令投資回報免被通脹蠶食。

一般而言，當通脹的升幅愈高，通脹掛鈎債券的價格升幅亦有機會愈大。以美國通脹掛鈎債券（TIPS）為例，假設其票面息率為2.5%，而TIPS的票面值是100元，則每年利息收入是2.5元（100元×2.5%）。

當通脹上升，CPI升3%時，TIPS票面值便會自動調整為103元（100元×1.03），而可得利息亦會增加至2.575元（103元×2.5%）。

但當通縮時，本金及利息會因而減少，假設CPI跌3%，本金調整為97元（100x（1-3%）），而可得利息亦會降至2.425元（97元×2.5%）。

投資通脹掛鈎債券有何優點？

通脹掛鈎債券的本金與通脹水平的指標掛鈎，可避免實際收益受到通脹侵蝕。而且，通脹掛鈎債券一般由政府發行，違約的可能性極低。另外，通脹掛鈎債券一般視為保值的選擇，以美國的TIPS為例，發生通縮時，若持有債券至到期，發行人會以票面值及經通縮或通脹調整後的票面值，兩者中選較高者為贖回價，投資者可領回債券的票面值，不會有本金上的損失。但若投資者選擇在債券到期前出沽出，則或需因通脹掛鈎債券價格下跌，而面臨損失。

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投資通脹掛鈎債券有何風險？

通脹掛鈎債券有抗通脹功能，其價格會較同年期傳統國債高，但票面息率卻較傳統債券為低，以美國10年期TIPS為例，票面利率只有0.125%。

但與其他債券一樣，通脹掛鈎債券的價格可能波動，其價格和實質孳息率呈反向關係。然而，若投資者持有債券至到期日，則可毋須理會市值波動，因投資者將在到期日取收票面值。

由於通脹掛鈎債券與通脹指標掛鈎，當通縮時，投資者若選擇在債券到期前出沽出，或需因通脹掛鈎債券價格下跌，而面臨損失。不過，不少發行通脹掛鈎債券的國家如美國、澳洲、法國及德國，均提供到期日通縮下限（deflation floors），若通縮拖累本金跌穿票面值，投資者仍可於到期日全數收取票面值。

責任編輯：李瑩

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