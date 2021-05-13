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【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？

博客 18:17 2021/05/13

分享：

【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？

一般人看到這個案的背景，可能又會懷疑是虛構出來，認為如Lyman一樣資產充裕的人應該有不少私人銀行家招呼，沒理由會走來找我。我用類似說話向Lyman垂詢，他提到的確有不少理財專家向他提出不同的建議，但總覺得未能針對他的狀況作出建議。

【高級技術員年內退休　如何善用500萬元製造每月2萬元被動收入？：按此

【背景】

  • 姓名：Lyman
  • 年齡：40歲
  • 職業：私人執業專科醫生
  • 家庭：已婚，育有兩名分別1歲及4歲女兒

【現有資產】

  • 港元存款：1,400萬元
  • 強積金累算權益：70萬元
  • 股票：60萬元
  • 自住物業：1,500萬元
  • 資產總值：3,030萬元

【每月收支】

收入

  • 每月個人收入：80萬元

開支

  • 家庭及個人開支：15萬元
  • 強積金供款：1,500元
  • 保險保費：4.5萬元

【每月結餘】

  • 盈餘：603,500元

了解過Lyman的基本家庭狀況後，其實他最大的煩惱是現金流入及流出相差太遠。雖然未計交稅，現時每月支出近20萬元已不是小數目，但相對每月入息約80萬元來說，只是不多於25%，還有盈餘75%。眼見每月有盈餘60萬元，而不知如何管理自然感覺煩惱。在資產配置上，Lyman花60萬元投資股票，只佔可投資資產不到4%，他自言這樣的分布是因為不想有過高風險。

在買樓方面，Lyman都有不同層面的憂慮。雖曾想過為改善家人生活質素，而再購買物業，或換大單位，但礙於不想繳付無謂的稅款，所以也打消念頭。至於海外物業方面，由於沒有機會去實地視察，同時他覺得單看短片介紹，便決定購買實在太兒戲，所以短期內亦沒有考慮作出這方面的投資。「錢到用時方恨少」，但Lyman看不到未來中、短期有任何大額支出的需要。現時Lyman每天都是日出而作，日入而息，每月有豐盛收入，感覺不到生活上有任何問題及額外追求。

【中產夫婦計劃20年後退休　「食息」退休大計怎部署？：按此

宜訂下目標計劃未來

Lyman來到事業黃金階段，再追求更高的事業成就是不太容易。過去40年多順順利利，他對未來40年人生及理財目標有何想法？如果沒有認真想過自己的人生目標，針對未來的計劃都只是空談！我告訴他，現時欠缺的是一條人生規劃時間綫，綫上應包括他及家人未來5年、10年、15年及20年或以上不同階段的人生理財目標。

在現時已安排的計劃方面，他指出每年支付醫療保險的保費需50多萬元，包括住院及危疾，雖然我不知道他所購買的保單細節，但對一家四口來說，估計付出的保費應已有足夠及全面的保障，將來需要的是定期檢討。

他和太太各自有大概200萬元的危疾保障，Lyman是專科醫生，深明危疾保障的重要性，他笑說如果是在私家醫院接受長期治療的話，200萬元可能只能夠應付3年的使費。這幾年他身邊有些較年輕的親友過身，令他感受到保險保障的重要性，亦在考慮是否要增加危疾保障。另外，他為兩名孩子各準備一筆200萬元的儲蓄保險，到將來入大學時便會獲得。

至於退休規劃方面，現時Lyman工作壓力不大，從事自己喜愛及有能力進行的工作，所以他不急於退休，估計起碼是10年後才開始去考慮。Lyman夫婦屬保守一族，但眼看存款放在銀行沒有增長，他們應如何配置現有資金呢？

想知Lyman應如何分配資產為退休作準備？請按【下一頁

 

【原文刊於第704期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩

欄名 : 你財策劃師

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