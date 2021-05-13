【ESG】馬斯克推翻兩月前決定　Tesla環保為由暫緩Bitcoin付款

電動車生產商Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）今年3月公布接受以比特幣（Bitcoin）買車，卻於周三（12日）反口，宣布暫停接受以比特幣買車，主因是比特幣挖礦和交易導致化石燃料使用量迅速增加。消息公布後一分鐘，比特幣應聲挫5%。

Tesla在2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中透露，公司購買價值15億美元比特幣，而且未來可能會投資更多的比特幣或其他加密貨幣。Tesla早前公布業績同時首次披露比特幣相關投資，受惠虛擬貨幣價格飆升，Tesla靠出售比特幣獲利逾1億美元（約7.8億港元）。

【比特幣未來前景如何 與ESG有密切關係？：按此】

放棄以比特幣買車計劃



馬斯克不時在社交平台表達對加密貨幣的喜愛，更在今年3月公布接受以比特幣買Tesla電動車，不過日前卻宣布暫緩此計劃。

馬斯克的推文指，相信加密貨幣具有前景，而且有很多好處，但不能以環境為代價。「我們關注比特幣挖礦和交易導致化石燃料使用量急速上升，尤其是煤，是各種燃料排放中最惡劣的。」聲明又指，Tesla 將不會出售現時持有的比特幣，將會待比特幣採礦過渡至可持續能源後，盡快接納以比特幣買車。

【比特幣拖低Tesla投資價值？ 又關ESG事？：按此】

早前路透報道指，Tesla購買比特幣的決定或會影響其在ESG的表現，甚至有可能影響拖低Tesla投資價值。而根據2019年科學期刊Joule的研究，估計生產比特幣每年會產生2200萬至2290萬公噸的二氧化碳排放，介乎約旦和斯里蘭卡的排放水平之間。

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據coindesk的數據，比特幣在過去24小時跌10.24%，報51,302美元。

責任編輯：李瑩

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