【大灣區】港人廣東省自由工作增保障　憑居住證可買養老保險

自由工作者於大灣區工作的保障更全面。廣東省新政策出台，港澳台就業人員可憑居住證在廣東的居住地參加養老保險。日前《廣東省靈活就業人員參加企業職工基本養老保險辦法》正式印發，自2021年5月1日起實施。

文件表示，全面取消靈活就業人員（即自由職業者）戶籍參加企業職工基本養老保險的門檻，而針對在內地靈活就業且辦理港澳台居民居住證的港澳台居民，明確其憑居住證或就業登記證明就可辦理參保。



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根據規定，靈活就業人員可自願參加基本養老保險，由個人繳納基本養老保險費。廣東省當前一至四類片區的繳費工資基數下限分別為3,803元人民幣（下同）、3,376元、3,126元、2,924元，靈活就業人員繳費比例為20%。有意參加養老保險的港人，可從上面四個基準中選擇進行繳納，費用最低月繳584元，最高760元不等。所有投保內容仍然要等細則出台。



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所謂的靈活就業人員包括依托電子商務、網絡約車、網絡送餐、快遞物流等新平台就業的人。亦即是說，在廣東開網店做店主、從事快遞物流、網約車等職業的港人，都可以參與養老保險。

責任編輯：鄭樂怡

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