【網民熱話】準外母開價禮金8萬8仲分10年期　網民反而唔知點算好？

結婚是人生大事，有人因為婚禮而耗盡積蓄，為的就是給女方一個難忘婚禮。有網民近日分享，與女友媽媽傾談禮金事宜，女友媽媽知該男生家境不富有，故此叫他分期畀禮金，開價88,000元，仲可以分10年畀。此帖文一出，引來大批網民討論，到底娶老婆10萬禮金多定少？又有網民質疑想成家立室但10萬都付不起應否結婚？準外母給予10年分期又代表甚麼呢？

■8萬8禮金分期10年，睇睇網民咩反應■

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講到尾，結婚都係開心事，不過若為了禮金的事而煩惱，倒不如好好儲蓄，學習投資，讓未來的生活可以得到更多的保障。

雖然過大禮禮金沒有公價，但可以參考以下的計算方法：一般禮金的金額為男方3至4個月月薪的總和，再選取吉利的銀碼。例如：

月入2萬元：禮金大約6萬元至8萬元

月入3萬元：禮金大約9萬元至12萬元

月入4萬元：禮金大約12萬元至16萬元

而實際金額的會取其意頭，例如88,888元。

當然，如果資金不足，大可以自己再跟家人商量。有父母認為禮金就只是現金，酒席、餅卡等需要不包括在內，但亦內人認為酒席及餅咭其實也屬於禮金的一部分。為免讓彼此有心結，或日後有所爭拗，可以先跟父母傾禮金同時，一次過傾好女家需要要多少酒席及餅咭等問題。

責任編輯：陳玉蓮

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