【招聘日】華懋下周三舉行招聘日　合共逾500個職位空缺

華懋集團早前與市區重建局簽訂合約，共同營運及管理中環街市，並將於下周三（5月19日）舉辦招聘日，提供接近200份中環街市項目相關職位，涵蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作。當日共設有7個求職攤位，求職者可即場遞交履歷表，有機會獲即場面試及發出聘用通知。

除了中環街市項目相關職位外，同場亦設有華懋集團其他職位的招聘，涉及博物館級化石公園「如心園」項目，及房地產和酒店餐飲業務相關工作，當中還包括策展人、商業智能經理等新設職位，合共逾500個職位，支援經濟邁向全面復甦。

如欲參加招聘日，求職人士須透過登記網址先行登記，成功登記人士將會收到確認電郵及二維碼作入場時使用。由於網上登記名額有限，未獲發確認通知的求職者，可透過集團網站、或於招聘日當日在入口處遞交履歷申請心儀職位。

日期 5月19日（星期三） 時間 上午11時至下午6時

場地於下午1時至1時半及3時半至4時關閉進行全面消毒 地點 香港皇后大道中93號及德輔道中80號

中環街市活化項目 職位空缺 （全職及兼職） 項目經理／助理項目經理、資訊科技經理／助理資訊科技經理、物業經理、餐廳經理、助理投資經理、房地產發展經理、策展人、助理企業傳訊經理、助理物業銷售主任、助理酒店項目經理、商業智能經理、租賃主任、餐飲營運主任、客戶服務大使、咖啡調理師、技術員、保安員

責任編輯：曹佩鈞

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