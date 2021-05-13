【理財個案】33歲夫妻計劃再置業　30萬元建收息股組合

▲ 【理財個案】33歲夫妻計劃再置業 如何善用30萬元資金建收息組合？

購買自住物業後，如有經濟能力，不少人都會計劃買另一個物業，期望可透過收租製造被動收入。有讀者家庭收入約34,000元，有70萬元現金儲蓄，擁有一個尚未供斷的自住物業，現時有意與丈夫計劃再置業，應如何部署？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年33歲，已結婚，先生與我同齡，有一名3歲女兒，收入大約17,000元，先生收入都係一樣。

早兩年買咗樓，40年樓齡的細兩房單位自住，儲蓄和先生一共有70萬元左右，唔識投資股票，現金放喺銀行的高息戶口，每月約有700元利息收入。

另外有一份儲蓄保險已供滿可拎22萬元，唔拎都可以繼續滾存利息。仲有一份供緊嘅儲蓄保險，餘10年期，到期可拎20萬元左右。

負債方面，仲有268萬元樓按，自住樓大約值380至400萬元。支出方面，供樓是H按，暫時每月是10,000元，家中有請工人姐姐，每月大約是4,700元，先生一般支出是3,000元，自己大約是2,000元，家庭開支是4,000元，另外保險各樣加起大來大約3,500元，每月大約有6,000至7,000元可儲蓄。

【股息率4厘 股價夠平穩 兩隻本地薑啱唔啱你口味？：按此】

家庭收入：約34,000元

開支：27,200元

儲蓄：每月約6,000元

現金儲蓄：70萬元

儲蓄保險：價值約42萬元

未償還按揭：268萬元

【建構穩陣收息組合 4隻公用股畀你參考：按此】

本人與先生都有同一想法，多買一層樓收租，退休後可每月有糧出，達到財務更自由。

1. 請問我們應否先將現有70萬還比銀行減低負債，再慢慢儲返一筆錢再置業？

2. 如果我唔將錢放銀行，有甚麼低風險的投資是適合本人呢類完全唔識投資的人？因為就算放在銀行高息戶口大約都是年利率1.2%至1.4%左右，會不會有更好的投資方式以獲取更佳的回報？

龔成：

1. 以現時的收入及現金情況，暫時唔建議太急買第2層樓。你可以視這個為方向，但就唔好太急去行這一步，因為比較進取。等日後有足夠的資金先進行。

至於銀行的70萬元，其實唔需要太急還錢，因為現時利息低。相對還錢，不如將錢投資，只要能爭取到比按揭更高的回報，策略就成功。

2. 以你哋的年齡，其實可投資平穩增長股，不過如果你哋目標收息，可以投資收息股，風險會低啲（當然，投資，就點都會有風險）。

你可以用30萬元，建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，投資時要分注。例如：

同時，增加股票知識，之後先再動用餘下的資金。

你這刻要盡力儲蓄、投資，到滾存至一定資金，到時先考慮投資第2層物業。

【本文獲作者龔成授權轉載】