環球股市走勢何去何從?　未來股市十大主題（上篇）

股票市場今年以來的走勢波動，10年期債息抽高令本身樂觀的投資情緒出現轉向。市場資金自2月中下旬開始由科技板塊轉移至周期性板塊，令不少本身高估值的增長型股票遭到拋售。究竟市場往後的走勢會如何？基金公司施羅德投資就列出了今年及未來潛在出現的十大股市主題，投資者或能從中得到一些啟示。

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1. 利好消息已被消化

施羅德投資預期高估值、利率缺乏大幅下降的空間，以及政府債台高築三大問題，將為股市帶來不利影響。事實上，全球多國政府為應對新冠肺炎的打擊，採取各種刺激經濟政策，美國2020財政年度的預算赤字超過3萬億美元，而2021財年上半年的赤字已達到1.7萬億美元。

雖然外界相信股市可能繼續因財政刺激措施帶來的正面影響而受惠，但不少股票和大部分主要股票指數已接近歷史高位，令人憂慮利好消息已被消化。

2. 價值回升的重要機會

施羅德投資指，市場已有一段很長時間無法區分具備出色基本條件的低估值優質股票。新冠疫苗接種進度良好，以及美國政治不明朗因素逐漸消退，雖促使市場主力加速調整的因素，並使股市出現板塊輪動，但施羅德投資認為，是次輪動只是相當溫和的估值倍數回歸，被忽視的股票仍需時才有望獲得外界上調評級。

3. 估值偏高的增長股泡沫恐將爆破

施羅德投資表示，很多熱門股票的溢價估值已充分反映市場預期定價，除非實際表現與預期完美配合，否則若出現不利消息或會令股價應聲下挫。投資者陷入「贏家通吃」的迷思，這種做法在過去十年雖然頗成功，但相信有關情況未必能夠重演。

4. 美股估值處於50年來最高水平

美國市場在過去幾年一直佔據主導地位，主要由小部分指數權重股和日益增加的主題股所推動，導致美股中不乏估值偏高的極端例子。然而，即使美股估值處於高水平，但仍有不少優質的價值投資機會，最明顯的是在製藥和「老派」科技公司等表現落後的板塊。

5. 亞洲新興市場估值便宜

整體而言，亞洲新興市場的估值比已發展市場更加便宜。截至5月11日的數據所示，上海證券交易所股票的平均市盈率為16.3倍，而美國道瓊斯工業平均指數的平均市盈率為29.8倍，反映亞洲新興地區的估值較便宜，並提供增長與價值兼備的投資機遇。施羅德投資認為，亞洲新興市場的表現有望於來年造好，特別是與全球復甦關係最密切的出口敏感型板塊。

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責任編輯：梁宇碩

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