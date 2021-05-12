美股屢創新高　美國投資者最怕甚麼？

美股屢創新高，相信大家都會好奇後市會如何？

一個美國的知名投資網站Investopedia在5月初做了一個讀者調查，收集了超過900位讀者意見。當中約5成（48%）對後市樂觀，而悲觀的只佔13%。

近五成受訪者對後市樂觀

被問及他們是否覺得有資產泡沫，61%讀者相信有，並指出涉及虛擬貨幣，股市及房地產的比例較大。而對於SPACs及商品的比例較少。有趣的是，他們並不覺得受泡沫威脅，反而樂在其中。

究竟他們未來12個月擔心甚麼？首先是美國提高企業利得稅，佔61%，其次是資本利得稅，佔55%，而常常被市場解讀成調整理由的聯儲局加息只佔18%，而新冠肺炎所帶來的封城等更只得9%。似乎，「苛政猛於虎」的道理再次應驗。

【五窮月到又要Sell in May？按此】

雖然印度疫情仍處於水深火熱，但工業用的銅，價格卻挑戰2011年的歷史高位，而更預期上望12,000美元1公噸。

投資者當然可以選擇繼續觀望，但資產價格亦可繼續破頂。

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