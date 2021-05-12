Breitling改變計時歷史貢獻良多　全新計時系列加入大熱綠、藍色面

要細說Breitling過去的輝煌成就，絕對不得不提品牌成功改寫了計時歷史。品牌創辦人Leon Breitling 80年代為簡單定時器/測速計申請了專利，可測量15至150公里/小時之間的任何速度。1915年，其子Gaston在一款計時碼錶的2點鐘位置增添了一個獨立按鈕，此項創新將啟動、暫停和歸零功能從錶冠分離，從而在運動計時方面更為實用。然後Leon之孫Willy於1934年為4點鐘位置的第二個獨立計時按鈕再申請了專利，可見三代人都對製錶業作出了不同程度的貢獻。

▲ Premier Heritage Collection分別有（左至右）提供了1/4秒及30分鐘計時功能的計時碼錶（$58,300）；具備雙追針計時碼錶功能的Duograph腕錶（$154,000）及以星期、日期、月相顯示等複雜功能而著稱的Datora腕錶（$90,000）。（品牌提供）

以創始人的創新精神為靈感的Premier Heritage Collection，包含了計時碼錶、Duograph腕錶及Datora腕錶。各款腕錶均採用阿拉伯數字時標設計、復古風格指針以及縫線同色系半啞光鱷魚皮錶帶。每枚腕錶均經瑞士官方天文台（COSC）認證，防水性能達100米。

▲ 18K紅金材質錶殼計時碼錶，搭配銀色錶盤。（$132,000）（品牌提供）

與1940年代錶款一樣，40毫米的計時碼錶依然採用手動上鏈，搭載百年靈自製B09機芯，分別有精鋼材質搭配開心果綠錶盤及18K紅金材質搭配銀色錶盤。

▲ 每個型號都有兩個款式，例如Duograph腕錶在黑色錶盤配18K紅金錶殼以外，也有這款入門門檻較低的精鋼版本供選擇，採用近年大熱的藍色錶盤。（$75,000）（品牌提供）

Duograph腕錶尺寸為42毫米，有藍色和黑色兩款錶盤，分別搭配精鋼和18K紅金錶殼，其雙追針功能是製錶工藝最複雜的功能之一：透過兩根疊置的計時碼錶指針，可同時測量兩段時間，搭載百年靈自製B15手動上鏈機械機芯。

▲ 18K紅金錶殼Datora腕錶，配上銀色錶盤。（$178,000）（品牌提供）

至於42毫米的Datora腕錶，以星期、日期、月相顯示等複雜功能而著稱，搭載自製B25機芯，銅色錶盤搭配精鋼錶殼，銀色錶盤則搭配18K紅金錶殼。

而Breitling剛於中環皇后大道中開設了全新專門店，店內裝潢以城市工業風為主題，還加入了能代表品牌的航空元素。最特別是嶄新的互動式的AR濾鏡裝置，當顧客把手機鏡頭對準「寇帝斯P-40戰鷹戰鬥機」的塗鴉磚牆時，就會有意想不到的畫面出現。

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