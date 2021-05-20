▲ 【收息基金】派息基金收9厘息好筍？先了解產品特性及風險

收息基金以每月派息之名，吸引不少收息一族。市面上的收息基金大部分以債券基金為主，另有部分是股債混合基金和股票基金，派息率可高達9厘。在低息環境下，定期有高息落袋，表面看來相當吸引，但投資者亦要先了解派息基金的產品特性及風險。

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派息僅參考 留意賺息蝕價風險

需留意的是，每隻基金的派息政策都不盡相同，投資前需先了解基金派息政策與不同基金之派息率。除非銷售文件清楚列明，否則基金的派息、派息金額或派息率都不應視為保證，基金公司可行使酌情權，基於特定原因而不派付任何股息，或者不時改變派息政策。而基金派息率通常會根據以往派息來計算，投資者只能視之為參考用途，切勿將之當作未來的股息回報。

與此同時，投資者亦需要留意基金的派息成分表，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。投資者可參閱載於基金網站的「派息成分表」，了解基金的派息來源分布。部分月月派息的基金，100%的派息是來自其資本。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

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提防高息債 免虧蝕本金

另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動，投資這類基金一般會有較高的風險。

留意基金收費

派息基金入場費與一般基金相若，首次認購費則視乎不同金融機構而定。投資者應事先比較不同派息基金的收費安排，如平台服務費、認購費、贖回費及管理費，以免投資成本過高。另外，派息基金的管理費及表現費有機會再額外收取，投資者可根據基金公司提供基金概覽，了解收費、組合分析、派息概況、風險及回報等資料。

責任編輯：李瑩

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