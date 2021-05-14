【收息股】內銀股6至7厘股息　派息有保證　惟受限政策因素

銀行股一直被公認為穩重又低風險的收息股之選，不過自從滙豐 （00005） 不派息後，投資者對於外資銀行開始信心動搖。當時，因為肺炎疫情衝擊，英國政府為預防進一步衝擊金融體系，於是要求滙豐等銀行暫停派息，以便儲備多些現金迎對可能出現的問題。

反觀，在全球疫情受影響下，中國在控制疫情方面比較理想，故內銀股亦因而受到追捧，加上內銀股業務較穩定，在中央政策支持下，又有高息收，是保守一族的理想之選。以下比較4間內銀股，讓你在新一季為個人的資產作出適當的配置。

●4間高息內銀股資訊●

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比較4隻內銀股，當中以中國銀行 （03988） 入場費最低，今年初至今表現理想，有逾17%的升幅，加上股息率亦相當吸引，高達7厘，將現金存放銀行難以取得這個回報，所以一直受到追捧。中行今日收市報3.11元。

交通銀行 （03328） 亦是另一隻股息率逾7%的收息之選，公司早前公布的全年業績，期內實現淨利潤782.74億元，按年增長1.28%；實現淨經營收入2,467.24億元，按年增長5.96%，是在經濟低迷下仍表現不錯的銀行。

另外，股息率有逾6%的內銀股包括工商銀行 （01398） 及建設銀行 （00939） ，2間銀行的入場費差距1,000元。工行為國內最大的商業銀行，其總資產、貸款及存款額分別佔中國所有銀行機構的16.8%、15.4%及19.4%。雖然去年工行股價表現未及另外3隻內銀股，不過市場仍然看好，主要由於中國經濟目前仍然錄得較快增長，這為銀行創造了良好的營商環境。而建行年初至今股價升幅逾3%。

不過值得留意的是，內銀股也屬於舊經濟股，近年均被投資者所冷落，股價下跌或是預期之中。加上從去年開始，中央已明確要求大型內銀要「讓利」，亦即是銀行或要減低貸款息率，協助個別企業和整體經濟復甦。故不能期望內銀股的盈利及股價會明顯增長，但要有穩定派息亦算是有保證的。



責任編輯：陳玉蓮

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