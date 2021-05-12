【外滙分析】美元前景遭看淡　未來數月兌人民幣料見6.35

在今年2月初，美國政治發展及其對財政政策和經濟增長的影響，帶動美元短暫逆勢回升。但有分析認為，美元將步入弱勢時期。

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美元估值高 短期升值機會不大



宏利投資管理宏觀經濟策略團隊的環球宏觀策略師Eric Theoret認為，市場樂觀預期令美元估值過高。事實上美國經濟帶來驚喜的門檻甚高，而隨着下半年臨近，預期歐洲、加拿大和其他地區帶來意外驚喜的空間較大。



兌歐元料重現長期下行趨勢



他預期，美元在短期內進一步升值的機會不大，因為市場定價已反映美國經濟大重啟、疫苗接種計劃加快有助刺激當地經濟表現等的預期，相信美滙指數將可能重現長期下行趨勢，尤其是相對於歐元的表現。市場人士除了關注美國短期財政前景外，還會把中期的周期性展望納入考慮因素，因此預計今後美國與已發展市場經濟體之間的增長以及利率差距將會收窄。



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兌人民幣或試2018年初低位



瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）同樣看淡美元的表現，並認為美元兌人民幣跌向2018年初低點的條件已經具備，預測未來數月美元兌人民幣目標價在6.35，甚至可能跌至6.3。

責任編輯：鄭樂怡

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