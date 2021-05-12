  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (週三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外滙分析】美元前景遭看淡　未來數月兌人民幣料見6.35

外匯、商品、債券 17:47 2021/05/12

分享：

在今年2月初，美國政治發展及其對財政政策和經濟增長的影響，帶動美元短暫逆勢回升。但有分析認為，美元將步入弱勢時期。

【歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元：按此

美元估值高　短期升值機會不大

宏利投資管理宏觀經濟策略團隊的環球宏觀策略師Eric Theoret認為，市場樂觀預期令美元估值過高。事實上美國經濟帶來驚喜的門檻甚高，而隨着下半年臨近，預期歐洲、加拿大和其他地區帶來意外驚喜的空間較大。

兌歐元料重現長期下行趨勢

他預期，美元在短期內進一步升值的機會不大，因為市場定價已反映美國經濟大重啟、疫苗接種計劃加快有助刺激當地經濟表現等的預期，相信美滙指數將可能重現長期下行趨勢，尤其是相對於歐元的表現。市場人士除了關注美國短期財政前景外，還會把中期的周期性展望納入考慮因素，因此預計今後美國與已發展市場經濟體之間的增長以及利率差距將會收窄。

【3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？：按此

兌人民幣或試2018年初低位

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）同樣看淡美元的表現，並認為美元兌人民幣跌向2018年初低點的條件已經具備，預測未來數月美元兌人民幣目標價在6.35，甚至可能跌至6.3。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 外滙走勢

相關文章

【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
2021/05/10
【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
【人民幣定存】一年人幣定存　年息2.4厘以上逐個捉　呢間有2.7厘年息！
2021/05/07
【人民幣定存】一年人幣定存　年息2.4厘以上逐個捉　呢間有2.7厘年息！
【人民幣定存】3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？
2021/05/11
【人民幣定存】3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？

你可能感興趣

【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
15:12 2021/05/10
【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
【人民幣定存】一年人幣定存　年息2.4厘以上逐個捉　呢間有2.7厘年息！
13:38 2021/05/07
【人民幣定存】一年人幣定存　年息2.4厘以上逐個捉　呢間有2.7厘年息！
【人民幣定存】3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？
11:59 2021/05/11
【人民幣定存】3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？

最新專欄文章 更多

【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
2021/05/10
【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
人民幣愈升愈有？　支持人幣升值的4大因素
2021/01/17
人民幣愈升愈有？　支持人幣升值的4大因素
料美元貶值幅度達35%　實物資產吸引力增
2020/12/05
料美元貶值幅度達35%　實物資產吸引力增
RCEP利好東亞地區經濟　料人民幣滙價走強
2020/11/22
RCEP利好東亞地區經濟　料人民幣滙價走強
經濟 人民幣 歐元 美元

下一篇文章

【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點
有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點
除咗股息率之外　揀選收息股仲有咩考量？
除咗股息率之外　揀選收息股仲有咩考量？
【MPF】駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812
【MPF】駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812
五窮月真唔真？過去20年出現機會高達7成！
五窮月真唔真？過去20年出現機會高達7成！
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）