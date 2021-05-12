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【ESG】追加Tesla！　標普500 ESG指數ETF一年回報43.6%

綠色金融 18:37 2021/05/12

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環境、社會及管治（ESG）掀起環球投資趨勢，引起不少投資者關注企業的ESG表現。標普500 ESG指數早前進行年度調整，按照其ESG準則，再平衡和重組指數成分股。據最新調整，電動車生產商Tesla（美：TSLA）、沃爾瑪（美：WMT）、迪士尼（美：DIS）均被追加，而ESG表現欠佳的Facebook（美：FB），富國銀行（美：WFC）和Costco（美：COST），在指數所佔的比重明顯下調。

【Bill Gates發財立品倡綠色投資　「再生能源如70年代軟件業」：按此

據標普公布的資料顯示，標普500 ESG指數每年調整一次，今年調整後，標普500指數成份股中，有315隻被納入ESG指數，約佔標普500指數總市值的75%。另有190隻成分股未有納入指數，當中未有納入指數的原因分別為未符合標普所定的ESG標準，或其ESG表現較同行其他企業差。

標普S&P 500 ESG調升比重最大的10間公司包括：

  • Tesla（美：TSLA）
  • 沃爾瑪（美：WMT）
  • 迪士尼（美：DIS）
  • 甲骨文（美：ORCL）
  • 應用材料（美：AMAT）
  • Booking Holdings（美：BKNG）
  • 特許通訊公司（美：CHTR）
  • 前進保險（美：PGR）
  • 亞德諾半導體（美：ADI）
  • Dow Inc（美：DOW）

而調降幅度最大的10間公司則包括：

  • Facebook（美：FB）
  • 富國銀行（美：WFC）
  • Costco（美：COST）
  • 怡安集團（美：AON）
  • 美國國際集團（美：AIG）
  • Nucor corp（美：NUE）
  • Vulcan Materials （美：VMC）
  • Alexandria Real Estate （美：ARE）
  • Expeditors International（美：EXPD）
  • 貝克休斯（美：BKR）

【減排目標帶動機遇　美股再生能源ETF一年回報高達189%：按此

此外，標普也有另外說明，在標普500指數前十大市值成分股中，為何部分未有同時納入ESG指數的原因。當中巴郡（美：BRK）、Netflix（美：NFLX），不被納入的原因是不符標普ESG的評分資格，而波音（美：BA）及Lockheed Martin Corporation（美：LMT）則因為業務涉及具爭議性的武器而未有入選。

■標普500 ESG指數調整後10大成分股+ETF表現■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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