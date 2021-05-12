【ESG】追加Tesla！　標普500 ESG指數ETF一年回報43.6%

環境、社會及管治（ESG）掀起環球投資趨勢，引起不少投資者關注企業的ESG表現。標普500 ESG指數早前進行年度調整，按照其ESG準則，再平衡和重組指數成分股。據最新調整，電動車生產商Tesla（美：TSLA）、沃爾瑪（美：WMT）、迪士尼（美：DIS）均被追加，而ESG表現欠佳的 Facebook （美：FB）， 富國銀行 （美：WFC）和 Costco （美：COST），在指數所佔的比重明顯下調。

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據標普公布的資料顯示，標普500 ESG指數每年調整一次，今年調整後，標普500指數成份股中，有315隻被納入ESG指數，約佔標普500指數總市值的75%。另有190隻成分股未有納入指數，當中未有納入指數的原因分別為未符合標普所定的ESG標準，或其ESG表現較同行其他企業差。

標普S&P 500 ESG調升比重最大的10間公司包括：

Tesla（美：TSLA）

沃爾瑪（美：WMT）

迪士尼（美：DIS）

甲骨文（美：ORCL）

應用材料（美：AMAT）

Booking Holdings（美：BKNG）

特許通訊公司（美：CHTR）

前進保險（美：PGR）

亞德諾半導體（美：ADI）

Dow Inc（美：DOW）

而調降幅度最大的10間公司則包括：

Facebook （美：FB）

富國銀行 （美：WFC）

Costco （美：COST）

怡安集團（美：AON）

美國國際集團（美：AIG）

Nucor corp（美：NUE）

Vulcan Materials （美：VMC）

Alexandria Real Estate （美：ARE）

Expeditors International（美：EXPD）

貝克休斯（美：BKR）

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此外，標普也有另外說明，在標普500指數前十大市值成分股中，為何部分未有同時納入ESG指數的原因。當中巴郡（美：BRK）、Netflix（美：NFLX），不被納入的原因是不符標普ESG的評分資格，而波音（美：BA）及Lockheed Martin Corporation（美：LMT）則因為業務涉及具爭議性的武器而未有入選。

■標普500 ESG指數調整後10大成分股+ETF表現■

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責任編輯：李瑩

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