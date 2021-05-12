【ESG】追加Tesla！　標普500 ESG指數ETF一年回報43.6%

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【ESG】Impossible Foods地球月植物牛肉銷量增 減碳排量較去年升205%
環境、社會及管治（ESG）掀起環球投資趨勢，引起不少投資者關注企業的ESG表現。標普500 ESG指數早前進行年度調整，按照其ESG準則，再平衡和重組指數成分股。據最新調整，電動車生產商Tesla（美：TSLA）、沃爾瑪（美：WMT）、迪士尼（美：DIS）均被追加，而ESG表現欠佳的Facebook（美：FB），富國銀行（美：WFC）和Costco（美：COST），在指數所佔的比重明顯下調。
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據標普公布的資料顯示，標普500 ESG指數每年調整一次，今年調整後，標普500指數成份股中，有315隻被納入ESG指數，約佔標普500指數總市值的75%。另有190隻成分股未有納入指數，當中未有納入指數的原因分別為未符合標普所定的ESG標準，或其ESG表現較同行其他企業差。
標普S&P 500 ESG調升比重最大的10間公司包括：
而調降幅度最大的10間公司則包括：
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此外，標普也有另外說明，在標普500指數前十大市值成分股中，為何部分未有同時納入ESG指數的原因。當中巴郡（美：BRK）、Netflix（美：NFLX），不被納入的原因是不符標普ESG的評分資格，而波音（美：BA）及Lockheed Martin Corporation（美：LMT）則因為業務涉及具爭議性的武器而未有入選。
■標普500 ESG指數調整後10大成分股+ETF表現■
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資