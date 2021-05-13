【消費優惠】SOGO感謝祭 Jurlique優惠套裝低至42折 精明消費 10:30 2021/05/13 分享： Jurliquｘ崇光感謝祭指定優惠套裝低至42折！獨家驚喜優惠產品包括皇牌花卉水、升級版活肌水精華、水漾玫瑰系列、玫瑰護手霜套裝等。購物淨價滿2,000元更可享9折優惠！部分優惠套裝低至42折！ ▼點擊圖片放大 +4 +3 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】KFC家鄉雞扒包早餐$25（附優惠券） 今日 【消費優惠】KFC家鄉雞扒包早餐$25（附優惠券） 【消費優惠】foodpanda5月優惠碼 新客戶訂購滿$80享$40折扣 2021/05/12 【消費優惠】foodpanda5月優惠碼 新客戶訂購滿$80享$40折扣 【消費優惠】8度海逸酒店端午糉早鳥優惠 原隻鮑魚鹹肉糉$108/隻 2021/05/12 【消費優惠】8度海逸酒店端午糉早鳥優惠 原隻鮑魚鹹肉糉$108/隻 惠康限時優惠 桂格即食滋補燕麥片$20 2021/05/11 惠康限時優惠 桂格即食滋補燕麥片$20 百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 2021/05/11 百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 著數優惠 SOGO