【消費優惠】KFC家鄉雞扒包早餐$25（附優惠券） 精明消費 09:00 2021/05/13 分享： KFC推出最新一期全日通著數優惠券，憑券25元就可以歎個雞扒包早餐，除了可截圖或出示網頁版優惠券，於KFC App內「個人帳戶」選擇「優惠券」，同樣可以用到至筍優惠！優惠期至6月6日。 更多優惠 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】foodpanda5月優惠碼 新客戶訂購滿$80享$40折扣 2021/05/12 【消費優惠】foodpanda5月優惠碼 新客戶訂購滿$80享$40折扣 【消費優惠】8度海逸酒店端午糉早鳥優惠 原隻鮑魚鹹肉糉$108/隻 2021/05/12 【消費優惠】8度海逸酒店端午糉早鳥優惠 原隻鮑魚鹹肉糉$108/隻 惠康限時優惠 桂格即食滋補燕麥片$20 2021/05/11 惠康限時優惠 桂格即食滋補燕麥片$20 百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 2021/05/11 百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 老碼頭火鍋推3周年優惠 指定時間惠顧享5折優惠 2021/05/10 老碼頭火鍋推3周年優惠 指定時間惠顧享5折優惠 著數優惠 早餐 KFC