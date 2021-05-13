【消費優惠】KFC家鄉雞扒包早餐$25（附優惠券）

KFC推出最新一期全日通著數優惠券，憑券25元就可以歎個雞扒包早餐，除了可截圖或出示網頁版優惠券，於KFC App內「個人帳戶」選擇「優惠券」，同樣可以用到至筍優惠！優惠期至6月6日。

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撰文︰hket小編

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