【美股分析】Cathie Wood魔法失效？

ARK投資旗下ETF回報今年表現失色，是不是代表科技股女股神Cathie Wood的魔法已消失呢？投資公司ARK Invest（方舟投資）旗下有多隻ETF，多隻主動管理ETF去年表現錄得逾倍升幅，所以身兼首席執行官（CEO）及首席投資官（CIO）的Cathie Wood被冠以女股神稱號，但ARK系列ETF今年以來表現失色，跑輸大市，女股神的魔法為何會失效？

ARK主動管理ETF跑輸大市

在今年3月加入ARK太空探索及創新ETF後，ARK投資旗下有6隻主動管理ETF（見表一），2隻被動型指數ETF（見表二），而且今年以來回報失色，跑輸美股3大指數（見表三），令到市場有聲音認為不應再投資，甚至揶揄女股神表現。

從表一可見，表現最差的ETF為生物基因科技革新ETF（美：ARKG），年至今回報跌14.3%；至於市值最大的王牌ARK創新ETF（美：ARKK），年至今回錄得12.7%跌幅，跌雙位數自然難以讓人滿意，尤其主要指數好像道指及標普500指數，年至今回報分別取得12.9%及11.9%升幅，表現較遜色的納指年至今都升5.8%。

▼ 點擊圖片放大 +2

散戶投資者應調整預期

不過，如果要評估回報，除了要看短期，亦應同時看中長期回報。在2020年，已營運的5隻主動型ETF全數錄得超過100%回報，升幅較別人高，回調整固幅度較深亦合理，因為個別股份的估值不可能一直反地心吸力上漲，回調一成左右並非不能接受。另外，ARK旗下的ETF全部都是主題性ETF，獨特性很重，大家本身根本不應該預期回報會與大盤主要指數相近。

即使是納指，資訊科技業只佔41%比重，其後通訊服務佔17%，自主性消費佔17%，健康護理佔10%，金融佔4%，工業佔4%，餘下為其他行業。因此，納指實際上並非完全是投資科技股。大家用3大指數做基準與ARK的ETF比較，對標上已非很正確。再打個比喻，普遍礦資源基金的表現近月很強，回報跑贏3大美股指數或者恒指，但大家不會因為相對回報強，就覺得礦資源基金未來潛力好吸引，而是會看相關資源未來需求及上升潛力，套用在ARK的ETF上，道理也一樣。

認同投資目標才好買

筆者並非看好或看淡ARK的ETF，但如果大家看到傳媒報道或者見到今年回報虧損就認為不應投資，反而首先應問自己的投資目標及預期回報是甚麼。如果是追求貼近或跑贏大市如恒指，應買盈富 （02800） 或主動管理的香港股票基金。假如你想投資於創新主題又承受得起波動，ARK系列ETF才會適合你。

ARK Invest揀股會先從上而下找出投資點子，然後再由下而上選股。在發掘投資理念時，除了透過傳統渠道好像和思想領袖探討，亦會利用網上及社交媒體，以及群眾外包（crowdsourcing）技術了解大家對ARK公開研究的反應，從而得到有用觀點，接着就會開發估算模型，推斷公司幾時能帶來實際革新並成為領導受惠者，再決定何時買入股票，買入後就每周檢討，所有投資決策最後會由Cathie Wood做最終決定。

看主要持股了解投資風格

正因如此，分析ETF背後持股相對變得更有意義，大家在買入前可先看看主要持股。截至5月6日，ARK創新ETF有58隻持股，頭五大佔比達30.3%；頭12大持股佔比已達51.3%（見表四），超過一半。生物醫藥股表現較差是拖累整體回報的主要原因，好像佔比第二高的遠端醫療平台TELADOC（美：TDOC）年至今下跌24%。再看，生物基因科技革新ETF去年回報高達177%，背後受惠疫情因素及熱錢追捧，在美國疫情回穩下，調整在所難免，年至今錄得14.3%跌幅。生物基因科技革新是ARK創新ETF四大投資主題之一，表現也受負面影響。

最後，提醒大家保持投資（stay invest）好重要，因為創新類股份波幅可極短時間內就完，錯過主要幾日升幅，會有錯過大部分升幅的風險，所以如認為波動較高，可控制注碼及用平均成本法投資。

【原文︰Cathie Wood女股神 光環已失？】（收費文章）

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】