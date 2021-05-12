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【電商經營】良好退換貨政策　增消費者信心及忠誠度

博客 13:21 2021/05/12

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【電商經營】良好退換貨政策　增消費者信心

2019年《UPS網上購物者脈動》報告指出，73%的全球消費者認同退貨經驗會影響他們對一家網店的整體印象，61%買家會於購物前細閱退貨政策。若果退貨流程繁複或資訊不足，後續成本（例如運費）高昂，甚至導致顧客退貨不果，將會嚴重損害網店聲譽。

【遙距辦公硬件需求大增 如何透過跨境電商捉緊「疫」市機遇？：按此

因此，明確、方便的退貨政策不但可以增加消費者的信心，有助提高潛在顧客的購買意慾，同時良好的物流服務是「零售標準」的購物體驗的重要一環，成為跨境出口賣家的一大競爭優勢。

一般而言，理想的退貨政策包括：

  • 提供較長的退貨期限（最理想為30日）；
  • 提供退換其他尺碼、顏色或全新貨品的選項，為消費者提供更多彈性；
  • 承擔退貨運費；
  • 不設退貨手續費。

或者會有賣家質疑，過於寬鬆的退貨政策會大大增加營運成本。然而，即使顧客確認退貨，這其實只佔成本的一小部分；相反，方便快捷的退貨流程是顧客願意再次回到該店消費的重要因素，有助建立顧客忠誠度。所以收到退換貨要求，賣家應及時處理。

【最佳跨境物流方案 打造零售標準購物體驗：按此

要確保處理退換貨流程簡便順暢，賣家可參考以下幾點：

  • 選擇專業、信譽良好、有效率的物流合作夥伴是提供優質退貨服務的關鍵。賣家可根據自身實際情況，例如業務涵蓋的市場及營運成本等，選擇合適的物流公司。
  • 跨境電商可以考慮在當地設立海外倉或使用海外的退貨中心，確保在任何情況下及時處理退換貨要求。
  • 賣家應提供具透明度的流程，例如提供實時追踪退貨進度服務，保障退貨時效。
  • 賣家亦可以使用由電商平台提供的一站式物流解決方案，可以更方便快速進行退貨服務。例如eBay與第三方物流供應商合作，為跨境電商在歐美主要市場提供當地的退貨中心，協助買賣方加快退貨流程。賣家同意顧客的退貨申請後，可一併進行購買退貨運單、安排買家退貨、管理退貨庫存、安排退貨出庫等。

良好的退貨政策和物流服務是鞏固顧客信任的重要因素，鼓勵他們回頭消費，繼而提升業務增長。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許頌恩 eBay香港、台灣及東南亞跨境貿易總經理

欄名 : 跨境電商視界

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