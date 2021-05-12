【電商經營】良好退換貨政策　增消費者信心及忠誠度

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【儲蓄保險】穩陣收息兼靈活理財 儲蓄保險應點揀？
2019年《UPS網上購物者脈動》報告指出，73%的全球消費者認同退貨經驗會影響他們對一家網店的整體印象，61%買家會於購物前細閱退貨政策。若果退貨流程繁複或資訊不足，後續成本（例如運費）高昂，甚至導致顧客退貨不果，將會嚴重損害網店聲譽。
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因此，明確、方便的退貨政策不但可以增加消費者的信心，有助提高潛在顧客的購買意慾，同時良好的物流服務是「零售標準」的購物體驗的重要一環，成為跨境出口賣家的一大競爭優勢。
一般而言，理想的退貨政策包括：
或者會有賣家質疑，過於寬鬆的退貨政策會大大增加營運成本。然而，即使顧客確認退貨，這其實只佔成本的一小部分；相反，方便快捷的退貨流程是顧客願意再次回到該店消費的重要因素，有助建立顧客忠誠度。所以收到退換貨要求，賣家應及時處理。
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要確保處理退換貨流程簡便順暢，賣家可參考以下幾點：
良好的退貨政策和物流服務是鞏固顧客信任的重要因素，鼓勵他們回頭消費，繼而提升業務增長。
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撰文 : 許頌恩 eBay香港、台灣及東南亞跨境貿易總經理
欄名 : 跨境電商視界