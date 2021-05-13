【消費優惠】米芝蓮食府王子飯店京川滬廚房1人套餐買一送一　i.t Bazaar貨品$99起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 王子飯店京川滬廚房：午市及晚市1人套餐買一送一

由即日起至7月31日，於Togetda網上預訂米芝蓮推介食府王子飯店京川滬廚房午市／晚市指定1人套餐，可享買一送一優惠，人均只需138元！

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六頭鮑魚．花膠湯．黑松露炒飯－1人八道菜晚餐

每位398元起（星期一至五適用）

每位448元起（星期六至日適用）

招牌王子鴿．野山松茸湯灌湯餃．蝦多士－1人九道菜午餐

每位138元起（星期一至五適用）

每位158元起（星期六至日及公眾假期適用）

地址：尖沙咀廣東道2A號1881 2樓209號舖

預訂網站

2. i.t Bazaar：全場貨品$99起+折上折優惠

i.t旗下多個品牌開倉，大量鞋履及Tee，夏日涼鞋及短袖T恤、背心、短褲及各款裙子！由即日起至5月24日，i.t Bazaar全場貨品99元起，買4件即享額外85折，折實價滿1,000元即減100元。

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時間：上午11時至晚上8時

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

3. 賞茶：桂花烏龍／桂花烏龍蘆薈$20

由即日起至5月14日，全綫賞茶分店推出優惠，購買桂花烏龍或桂花烏龍蘆薈只需20元。

優惠數量有限，售完即止，每人每次限購任何2杯，而優惠只限現金或八達通付款。

分店一覽

撰文︰hket小編

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