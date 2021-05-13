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【職場健康】打工搵錢唔係搵命博！　過勞6大症狀　你中幾多個？

個人增值 14:00 2021/05/13

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香港打工仔生活忙碌，加上近兩年疫情下，打工仔不管是在家工作還是已經回復正常的辦公地點，工作從來都沒有間斷過。在各方面的精神壓力下，長期處於緊張狀態。到底你有無過勞？打工搵錢緊要，但要管理好健康財富都是不能忽視的。

近年亦不難在新聞上看到有年輕打工仔「過勞死」，首宗死亡案例發生在日本，一名任職於報社的29歲職員，畢竟死者年紀輕輕，反映「過勞」不論任何年齡都有機會面對。

香港人出名鍾意返工，工作疲勞，透過休息是否可以回復過來？如果你發現自己即使休息過後仍然沒法恢復，而且以下情況有持續半年或以上，便需要密切留意。身體健康最重要，你有無過勞？即刻睇吓自己有無以下症狀。

■按圖睇睇自己有無過勞症狀■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

出現多過4個以上症狀的話，你就要注意，這是你有「過勞」的警示。老闆出錢請人，難免想將員工用到盡，不過打工仔即使對工作有多大熱誠或責任感，都要記得個人的健康比任何事情都重要。

以下有幾招幫你應對大量工作，廣大打工仔可以參考一下。

  • 1）先將個人的工作內容列表，再分類，先處理緊急事件
  • 2）列表後，再分配一天工作時間，若最終無法在工作時間內完成，可以先以每天加班半小時以達致目標
  • 3）若工作在加班後仍然無法完成，建議可以找老闆將你所列表的工作內容告知，讓老闆知道你的難處及商討解決方法

自己的身體狀況只有自己最清楚，所以當身體「示警」時，就要作出相應對的行動去處理，而非忽略或者頂硬上。最後，當然希望每個打工仔可以準時收工，有理想的生活。

 

責任編輯：陳玉蓮

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