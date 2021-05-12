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提升投資自我修養的3件事

博客 16:27 2021/05/12

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作為投資者，犯錯是很正常不過的事，重要的是我們懂得從中吸收經驗及成長。

以下3點做好，可提升我們的投資自我修養。

1. 我已經對如何尋找股票進行了自我教育

有些人買入股票是因為他們熟悉背後的公司並且喜歡他們的產品，但這只是其中的一部分。通常，除非了解以下情況，否則不會買入股票：

  • 它如何賺錢
  • 它如何管理錢
  • 它的增長或價值如何受到威脅
  • 是甚麼讓它具有競爭優勢

這些準則幫助建立投資組合，並且旨在實現投資於具質素公司，以達成一些長期資產增長目標。

2. 即使在市場動盪時期仍致力於投資

當市場崩潰時，許多人避免買入股票。但是實際上，這是將股票添加到投資組合中的絕佳時機。在最近的許多低迷時期中，要做這一點是很重要的。實際上，無論市場如何運作，常規策略都是定期進行投資。同時，應嘗試為市場崩潰儲備更多的現金，因為那時候可能會出現大量的買入機會。

3. 分散持股量

你會經常聽到，擁有多樣化的股票組合對於財富增長和面對低迷時保護自己都很重要。即使在投資生涯的早期，你仍然應確保從幾個不同的市場領域買入股票，儘管由於你可能會在某些股票中看到的潛力，如常常被吸引去購買個別科技股，都應記得做好地區及行業分散。擁有多樣化的投資組合可幫你度過近日科技股或其他波動的時期。穩健可使你安心，在晚上睡個好覺。

最後，沒有人會是一個完美的投資者。但是，在投資方面，我們能夠不斷累積經歷，改進，並做得更好。

【關於HK MoneyClub

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助您掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

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