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【儲蓄保險】穩陣收息兼靈活理財　儲蓄保險應點揀？

博客 13:11 2021/05/12

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【儲蓄保險】穩陣收息兼靈活理財　儲蓄保險應點揀？

新冠肺炎在去年爆發並擴散至全球後，各國政府及央行接連推出刺激經濟措施。在貨幣量化寬鬆下，巿場上資金充裕，各國央行亦紛紛降低利率，以提高人們投資及消費的意欲。多種主要貨幣的存款利率大幅下降，雖然利率低有助刺激經濟，但資金存放在銀行變得難以抵抗通脹，財富無可避免地被通脹蠶食。

問：在低息環境中，資金存放在銀行，利率偏低，投資於股票市場，又要面對股價波動的風險，資金怎樣才能穏健地增值？

答：你可以選擇儲蓄保險。儲蓄保險一般分為中長期及短期，前者一般提供較佳的預期回報，保單年期較長；後者則提供較穩定的回報，保單年期較短，一般由3至5年不等。如果有短期的儲蓄目標，例如結婚、買車、支付學費等，可考慮短期儲蓄保險，它猶如定期存款，保單結構簡單。投保人可選擇一筆過繳付所有保費，或定期供款，期滿後可連本帶利取回資金。這類保險通常提供較穩定的回報、透明度高、回本快，適合要達成短期目標的人士。

【穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　：按此

問：如要應付中長期儲蓄需要，例如計劃退休、財富傳承予下一代等，有甚麼選擇？

答：可考慮中長期分紅儲蓄保險。保單一般會提供保證現金價值，亦會派發非保證的「年終紅利」及「終期紅利」，藉着複息效應，保單內的現金價值會隨着時間倍增，助你達致財富增值的目標。

在保單累積一定的現金價值後，你可提取部分資金使用，實現人生計劃。有些儲蓄保險計劃亦容許你將現金價值傳承給子女，利用時間去倍大資金，子女長大後便有足夠資金實現夢想。設計較周全的儲蓄計劃更可讓你將全數或部分已累積的現金價值，轉換為年金，確保你在退休後終身享有穩定的現金流。

【英式VS美式分紅　儲蓄保分紅形式有何分別？：按此

問：投保中長期儲蓄保險後，如果我中途有資金周轉的需要，可以怎樣辦？

答：如果你在供款期內有不時之需，具靈活彈性的儲蓄保險計劃便可讓你以保費假期的形式，申請暫緩繳交保費，靈活處理個人財務需要。

此外，有些儲蓄保險計劃備有靈活資金安排，方便你調動資金，例如在獲派年終紅利後，可選擇將年終紅利存於保單內滾存生息，或隨時套現使用。你又可選擇將部分終期紅利所提供的回報鎖定，轉換為年終紅利，既可留在保單內繼續累積獲利，又可靈活提取使用。

 

免責聲明：本文由萬通保險撰寫，僅供參考之用。萬通保險已力求資料準確，但不會對或因此而引致的任何損失負上責任。

撰文 : 萬通保險

欄名 : 保險DNA

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