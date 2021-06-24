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【iBond 2021】iBond首掛 龔成：103元可考慮沽 3手帳面賺近千元
通脹掛鈎債券（iBond）是由港府透過政府債券計劃的零售債券部分所發行債券。財政司司長陳茂波在今年發表的《財政預算案》提及，估計環球低息環境會持續一段長時間，故計劃在年內再次發行iBond，以推動零售債券市場的進一步發展。想知道iBond最新消息、認購時間及保證回報等資料，就要留意下文！
（更新至6月24日）
【iBond最新消息】
▶ 第八批iBond認購詳情
年期：3年
認購時間：2021年6月1日至6月11日
最低面額：10,000港元
發行總額：150億元，視乎情況最多發行200億元
保證回報：2厘
公布認購結果：2021年6月21日
上市時間：2021年6月24日
▶ 第八批iBond如何分配？
|申請總額及申請數目
|分配方式
|有效申請總額不多於150億元
|全額滿足所有合資格申請
|有效申請總額高於150億元，但不多於200億元
|政府酌情增發債券，以全額滿足所有合資格申請
|有效申請數目多過200萬份
|抽籤形式配發
|有效申請總額超過200億元、有效申請數目不多於200萬份
|循環派發方式分配
▶ iBond派息機制
iBond一年派2次息；年息則以下列較高者為準：
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▶ iBond認購資格
持有有效香港身份證的人士
▶ iBond認購途徑
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▶ iBond投資策略
iBond發行原意是為市民提供抗通脹工具，有穩定的派息回報。不過，有部分市民亦會選擇短炒iBond，到底iBond長揸定短炒好？
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▶ iBond之優點及風險
優點
風險
▶ 如何在二手市場交易iBond？
出售
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買入
可透過證券經紀或銀行買入
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欄名 : 收息之選