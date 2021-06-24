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【iBond 2021懶人包】第八批iBond今日掛牌

通脹掛鈎債券認購日期／申請方法／投資策略／派息回報懶人包

收息攻略 14:37 2021/06/24

分享：

【iBond 2021】通脹掛鈎債券認購日期／申請方法／投資策略／派息回報懶人包

通脹掛鈎債券（iBond）是由港府透過政府債券計劃的零售債券部分所發行債券。財政司司長陳茂波在今年發表的《財政預算案》提及，估計環球低息環境會持續一段長時間，故計劃在年內再次發行iBond，以推動零售債券市場的進一步發展。想知道iBond最新消息、認購時間及保證回報等資料，就要留意下文！

（更新至6月24日）

【iBond最新消息】

▶ 第八批iBond認購詳情

年期：3年
認購時間：2021年6月1日至6月11日
最低面額：10,000港元
發行總額：150億元，視乎情況最多發行200億元
保證回報：2厘
公布認購結果：2021年6月21日
上市時間：2021年6月24日

▶ 第八批iBond如何分配？

申請總額及申請數目 分配方式
有效申請總額不多於150億元 全額滿足所有合資格申請
有效申請總額高於150億元，但不多於200億元 政府酌情增發債券，以全額滿足所有合資格申請
有效申請數目多過200萬份 抽籤形式配發
有效申請總額超過200億元、有效申請數目不多於200萬份 循環派發方式分配

▶ iBond派息機制

iBond一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）
  • 定息，即最低息率。

【相關文章：iBond以往派息一覽

▶ iBond認購資格

持有有效香港身份證的人士

▶ iBond認購途徑

  • 配售銀行
  • 香港結算公司（如你已擁有在香港結算公司開立的投資者戶口）
  • 證券經紀（如該公司提供此服務）

【相關文章：券商認購iBond優惠一覽（6月10日更新）
【相關文章：各大銀行認購iBond優惠一覽（6月10日更新）
【相關文章：陸金所推iBond認購及開戶優惠（5月31日更新）

▶ iBond投資策略

iBond發行原意是為市民提供抗通脹工具，有穩定的派息回報。不過，有部分市民亦會選擇短炒iBond，到底iBond長揸定短炒好？

【相關文章：iBond明掛牌　升3%可考慮沽出　長者可將退款轉投銀債（6月23日更新）
【相關文章：iBond認購及投資策略　長揸？短炒？大包圍？即睇專家意見（6月10日更新）
【相關文章：長揸或上市即沽？認購通脹掛鈎債券必讀（6月1日更新）
【相關文章：新iBond料月內推出　買好唔買好？
【相關文章：抽iBond好唔好？　話你知3種投資取態的做法
【相關文章：長揸定短炒？　回顧7批iBond首日上市價格表現與收息回報

▶ iBond之優點及風險

優點

  • 提供定期回報
  • 相對年期相若的港元定期存款，iBonds可能提供較高的利率。

風險

  • iBonds的利率與CPI掛鈎，其市場價格可能會受CPI的變動影響。
  • 面對流通性風險，因iBonds的二手市場未必活躍，市民或未能在到期日前出售債券／其出售價格可能較購入價低。
  • 由於iBonds並無任何抵押，若香港及世界的經濟情況變壞或港府信譽轉差，iBonds市場價格或會下跌，亦可能影響港府支付iBonds本金和利息的能力；最壞情況有可能會損失全部投資款項。

▶ 如何在二手市場交易iBond？

出售

  • 透過港交所出售（若直接透過香港結算公司或經證券經紀持有iBonds）
  • 以「場外交易」的形式（例如向政府指定的市場莊家）出售（若透過配售銀行持有iBonds）

【相關文章：沽iBond 3個方式　 經銀行認購要先轉倉？

買入

可透過證券經紀或銀行買入

 

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