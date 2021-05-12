【消費優惠】foodpanda5月優惠碼　新客戶訂購滿$80享$40折扣

疫情下，外賣回家進食成為不少人的新習慣，把握優惠可慳到更多。foodpanda推出5月優惠碼，新客戶輸入優惠碼，訂購滿80元，即享40元折扣。

foodpanda現推出以下優惠碼推廣，名額有限，先到先得，用完即止：

新客戶優惠



即日起至5月31日，新客戶於foodpanda平台首次訂購外賣或生活百貨滿80元，輸入優惠碼「2021NEW」，可享元40折扣。其後客戶可獲四張滿150元減30元的優惠券（2張適用於外賣自取，2張適用於生活百貨）。

生活百貨迎新優惠

即日起至5月31日，顧客首次使用foodpanda mall或pandamart訂購生活百貨，輸入優惠碼「SHOPNEW」，首張訂單滿100元即享50元折扣優惠，其後客戶可獲2張滿100元減15元的優惠券。

外賣自取優惠

即日起至6月30日，首次使用foodpanda外賣自取服務，訂購滿100元並輸入優惠碼「FIRSTPICKUP」，即享20元折扣優惠。

另外，由2021年5月1日起，使用foodpanda外賣自取服務，訂購滿100元並輸入優惠碼「PICKUP20」，即享20元折扣優惠。



撰文：hket小編

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