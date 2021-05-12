  • 31°C
香港時間 : 2021512日 (週三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度巴菲特】印度股神5,000盧比變3,160億身家

個人增值 15:45 2021/05/12

分享：

人稱「印度巴菲特」的Rakesh Jhunjhunwala，在2021年福布斯富豪榜排行全球第665位，擁43億美元（相當於3159.7億印度盧比）身家，在印度富豪中，排名第28位。他自小已對股票市場相當感興趣，他如何由5,000盧比起步，透過股票市場將資金滾大，到目前身家達43億美元？大家一齊睇睇。

【好嘢唔怕舊！　重溫股神巴菲特10句投資名言：按此

Rakesh Jhunjhunwala於1960年在孟買出生，其父親是一位稅務官。由於自小經常聽到父親與其朋友談論股市，耳濡目染之下對股票感到十分好奇。有一次他問父親：為甚麼股票價格每天都會波動？父親於是建議他閱讀報紙，從中了解會令股價變得波動的新聞。

他因而對股市產生興趣，並立志要從事一份與股票市場有關的工作。然而，其父親建議他先完成大學課程。Rakesh Jhunjhunwala於1985年在西德納姆學院畢業，並取得特許會計師資格後，他再次與父親談到希望以投資股票為職業。此次，他父親允許他做任何職業，但表明不會給他任何金錢，亦不能向其朋友索取投資股票的初始資金。

開始進入股市世界

於是Rakesh Jhunjhunwala在1985年初進股票市場，當時他只有5,000印度盧比（下同，相當於約530港元）。在當時，印度SENSEX指數僅處於150點（目前大約徘徊在49,000點水平）。不過，很快他得到一位兄弟介紹客人，從該客人手中取得25萬元，並承諾會利用這筆資金為他產生比固定存款更高的回報。

一年後，Rakesh Jhunjhunwala首次在股市中有大斬穫，賺得50萬元。當時，他以43元買入5,000股印度綜合食品及飲料公司Tata Tea股份，其股價在3個月內升至143元，售出股份後獲利3倍多。

在之後的數年，Rakesh Jhunjhunwala在很多股票買賣中獲得可觀的利潤。在1986年至1989年間，已賺到200至250萬元。他另一筆大投資是買入鐵礦石開採公司Sesa Goa，初始買入價為28元，並在35元加碼，不久之後股價急升至65元。

【¥70賺到¥200億　上代日本股神的投資五原則：按此

印度股神的買股哲學

Rakesh Jhunjhunwala正管理一家私人擁有的股票交易公司，名為「RARE Enterprises」，公司名是取自其名字及妻子名字的首兩個字母。

談到買賣股票的策略，他坦言自己既是一位交易員亦是一位長綫投資者，指短綫交易只能賺到短期收益，但長綫投資則能產生長期的資本，而投資的目的是為了讓自己有更多的資本再作投資。他又透露，自己會透過很多技術分析來買賣股票。若股票被高估的話，理論上應賣出相關股票，但其交易經驗告訴他股票的估值或會繼續被高估，甚至繼續上升，因此必須靠分析來堅持自己的判斷。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此

欄名 : 理財學堂

相關文章

【股神接班人】巴菲特過去潛在接班人逐個數　為何Greg Abel會大熱跑出？
2021/05/07
【股神接班人】巴菲特過去潛在接班人逐個數　為何Greg Abel會大熱跑出？
【平民股神】日本平民cis進化「股神」之路
2021/02/03
【平民股神】日本平民cis進化「股神」之路
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達
2021/02/05
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達

你可能感興趣

【股神接班人】巴菲特過去潛在接班人逐個數　為何Greg Abel會大熱跑出？
13:17 2021/05/07
【股神接班人】巴菲特過去潛在接班人逐個數　為何Greg Abel會大熱跑出？
【平民股神】日本平民cis進化「股神」之路
18:53 2021/02/03
【平民股神】日本平民cis進化「股神」之路
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達
11:37 2021/02/05
【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達

最新專欄文章 更多

守財奴或購物狂？7種理財人格　你是哪一種？
2021/05/07
守財奴或購物狂？7種理財人格　你是哪一種？
跟投資傳奇人物學習　Peter Lynch戰勝華爾街的10個法則
2021/04/26
跟投資傳奇人物學習　Peter Lynch戰勝華爾街的10個法則
5,000元消費券分期發放　能做到「擴大消費」？
2021/04/24
5,000元消費券分期發放　能做到「擴大消費」？
如何盡量避免賺息蝕價？　留意3大因素
2021/04/21
如何盡量避免賺息蝕價？　留意3大因素
點睇移動平均綫？　教你搵支持位阻力位
2021/04/21
點睇移動平均綫？　教你搵支持位阻力位
印度SENSEX指數 孟買 印度盧比 股票

下一篇文章

【網民熱話】連登契媽Cathie Wood旗下ARKK插水　網民要「改契」股神？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 點樣砌股票收息組合？　溫傑有呢個建議！
點樣砌股票收息組合？　溫傑有呢個建議！
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬
【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間