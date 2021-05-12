【印度巴菲特】印度股神5,000盧比變3,160億身家

人稱「印度巴菲特」的Rakesh Jhunjhunwala，在2021年福布斯富豪榜排行全球第665位，擁43億美元（相當於3159.7億印度盧比）身家，在印度富豪中，排名第28位。他自小已對股票市場相當感興趣，他如何由5,000盧比起步，透過股票市場將資金滾大，到目前身家達43億美元？大家一齊睇睇。



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Rakesh Jhunjhunwala於1960年在孟買出生，其父親是一位稅務官。由於自小經常聽到父親與其朋友談論股市，耳濡目染之下對股票感到十分好奇。有一次他問父親：為甚麼股票價格每天都會波動？父親於是建議他閱讀報紙，從中了解會令股價變得波動的新聞。



他因而對股市產生興趣，並立志要從事一份與股票市場有關的工作。然而，其父親建議他先完成大學課程。Rakesh Jhunjhunwala於1985年在西德納姆學院畢業，並取得特許會計師資格後，他再次與父親談到希望以投資股票為職業。此次，他父親允許他做任何職業，但表明不會給他任何金錢，亦不能向其朋友索取投資股票的初始資金。

開始進入股市世界



於是Rakesh Jhunjhunwala在1985年初進股票市場，當時他只有5,000印度盧比（下同，相當於約530港元）。在當時，印度SENSEX指數僅處於150點（目前大約徘徊在49,000點水平）。不過，很快他得到一位兄弟介紹客人，從該客人手中取得25萬元，並承諾會利用這筆資金為他產生比固定存款更高的回報。

一年後，Rakesh Jhunjhunwala首次在股市中有大斬穫，賺得50萬元。當時，他以43元買入5,000股印度綜合食品及飲料公司Tata Tea股份，其股價在3個月內升至143元，售出股份後獲利3倍多。

在之後的數年，Rakesh Jhunjhunwala在很多股票買賣中獲得可觀的利潤。在1986年至1989年間，已賺到200至250萬元。他另一筆大投資是買入鐵礦石開採公司Sesa Goa，初始買入價為28元，並在35元加碼，不久之後股價急升至65元。



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印度股神的買股哲學



Rakesh Jhunjhunwala正管理一家私人擁有的股票交易公司，名為「RARE Enterprises」，公司名是取自其名字及妻子名字的首兩個字母。

談到買賣股票的策略，他坦言自己既是一位交易員亦是一位長綫投資者，指短綫交易只能賺到短期收益，但長綫投資則能產生長期的資本，而投資的目的是為了讓自己有更多的資本再作投資。他又透露，自己會透過很多技術分析來買賣股票。若股票被高估的話，理論上應賣出相關股票，但其交易經驗告訴他股票的估值或會繼續被高估，甚至繼續上升，因此必須靠分析來堅持自己的判斷。

責任編輯：鄭樂怡

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