Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售

近年男裝因為街頭服的興起，不少沒有正式修讀過任何正統時裝設計課程的人，都因為推出tee和衞衣這類幾乎沒有任何剪裁難度可言的服裝，而在市場上大有斬獲。相反，「紅褲子」出身的時裝設計師，卻因為拒絕推出這些項目而在市場上失利，來自比利時的Dries Van Noten極有可能是當中的一位。

▲ 短身粉色blurred suns印花圖案tee。（太陽眼鏡約 $2,386、tee約 $3,781、collage印花圖案短褲約 $5,672/圖片品牌提供）

一直以來，在高級時裝界別裏，Dries Van Noten叫人自豪的地方是他可說是當今市場上碩果僅存的獨立品牌，但來到2018年品牌亦終於敵不過現實，被西班牙香水集團Puig收歸旗下，可幸的是設計大權仍然由設計師本人掌握。

▲ 比利時時裝設計師Dries Van Noten。（圖片品牌提供）

▲ Camp collar印花圖案恤衫。（約 $5,780/圖片品牌提供）

▲ 印花圖案短褲。（約$5,666/圖片品牌提供）

但可喜的是近年亦可見品牌開始發展網購渠道，其設計可見於不同的時裝購物網站，但說到獨一無二，卻是他今回聯同男裝網站mrporter.com推出40多件單品的別注系列。

這一個系列秉承了品牌最著名的花卉圖案印花，同時亦加入blurred suns太陽圖案和拼貼（collage）式的印花，配合品牌一直以來主張略為寬鬆的服裝線條，營造出椰林樹影的熱帶氣氛。

▲ Boxy fit黑色刺繡tee。（約$4,159/圖片品牌提供）

▲ 粉藍色拖鞋。（約 $2,539/圖片品牌提供）

▲ 深藍色孖襟西裝。（約 $9,721/圖片品牌提供）

▲ 真皮slippers，有4種顏色可供選擇，包括黑、啡、黃和綠色。（約 $3,835/圖片品牌提供）

整個系列雖未至於脫胎換骨，但正如Dries Van Noten所言，非常適合愛作flamboyant打扮的男生，而對於新生代消費者來說，這個系列亦可說是作為認識這位在時裝界縱橫32年設計師的起步點。

產品查詢：www.mrporter.com