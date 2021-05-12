▲ 【網民熱話】連登契媽Cathie Wood旗下ARKK插水 網民要「改契」股神？

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所管理的ARK Innovation ETF（美：ARKK）由成立至去年底回報逾560%，惟近期表現稍遜，其基金價格更跌至6個月低位，令不少ARKK股東退場。一向視Cathie Wood為契媽的連登仔，更稱要改認股神巴菲特為「契爺」？

【Cathie Wood旗下ARKK今年高位回落近3成 契媽表現失準？ 應該沽定守：按此】

■ARKK價格大跌 網民稱改認巴菲特為「契爺」？■

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【連登仔改認巴菲特契爺：按此】

之前Cathie Wood所管理的ARKK表現一直不錯，更被不少連登網民封為「契媽」。不過，隨着ARKK近月表示欠佳，不少網民稱要「改契」，改認股神巴菲特為「契爺」。另外，巴菲特有一句名言「當潮退時，我們才知道誰在裸泳」，有網民直言，經今次事件，才知道「邊個冇着褲」，另有網民更笑言「潮退時，我們看到巴菲特身穿鯊魚戰衣」。

專欄作家止凡亦有在專欄發文討論此事，惟他直言「巴菲特與契媽的操盤規模根本不同級數，其實把他倆作比較，對兩者都不太公平」。此外，兩者採取不同的投資策略，巴菲特一直提倡價值投資，而女股神則採用增長投資，想知道兩者有何分別，可參考此篇文章。

責任編輯：曹佩鈞

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