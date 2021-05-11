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【ESG】Impossible Foods地球月植物牛肉銷量增　減碳排量較去年升205%

綠色金融 18:04 2021/05/11

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植物肉或人造肉主打環保概念，於近年掀起熱潮。植物肉製造商Impossible Foods於今年4月舉辦第2年「地球月」，在本港推廣於餐廳合作夥伴或在家烹調 Impossible植物牛肉菜式取代同等份量的碎牛肉，在「地球月」減少相當13.1萬千克碳排放量，較去年上升205%。

【Pandora全面使用人造鑽石　符合可持續發展更能減碳？：按此

地球月銷量激增64%

Impossible Foods公布數據，相比3月，於4月參與「地球月」活動的餐廳夥伴的Impossible植物牛肉總銷量錄得64%增幅。在「地球月」的推廣活動中，所減少的環境足跡相當於286,914平方米的土地，大約964個網球場或23倍香港大球場的面積，較去年上升205%。

而減少的碳排放量方面，也相當於13.1萬千克碳排放量，大約為汽車行駛超過62.5萬公里所產生的溫室氣體排放量，較去年升205%。若以減少的水量計算，相當於361.98萬升水，即超過720萬個0.5公升容量的支裝水，或10,716日個人用水量，較去年升207%。

Impossible Foods香港總經理藍凱慧表示，根據品牌追蹤調查顯示，過去1年有3成受訪者增加了進食植物肉的次數，有4成品嚐過Impossible植物肉的受訪者因而減少進食傳統牛肉，樂見消費者對氣候變化的關注日漸提升，期望有更多人食用Impossible Foods，展現其飲食選擇所帶來的龐大力量。

【Bill Gates發財立品倡綠色投資「再生能源如70年代軟件業」：按此

計劃上市　惟市場對人造肉胃口轉淡

消息指，Impossible Foods有計劃上市，估值目標訂在100億美元（約780億港元）。惟《路透》評論文章指出，華爾街對植物肉產業有「胃口」轉淡的跡象，文章指出，其競爭對手Beyond Meat（美： BYND）市值已由高峰時的140億美元，下跌至目前的85億美元，故不少市場人士認為Impossible Foods所定的估值水份過高。多家券商認為，Beyond Meat自2019年9月上市以來，市值膨脹4.2倍，明顯有過熱的跡象。分析認為，市場對行業前景趨保守，或不利Impossible Foods上市表現。

■像真度極高！Impossible Foods植物肉製作菜式

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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