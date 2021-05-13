股神Robinhood互批　傳統與新一代投資取態水火不容？

近年，有不少新興的股票交易商大打低收費或零佣金交易的旗號，吸引眾多投資新手入市，惟「股神」巴菲特及其副手芒格在早前的巴郡股東會上狠批該類交易平台令投資市場「賭場化」。被點名的交易商Robinhood對此作出反擊，直指二人是「老派投資者」，其言論是侮辱新一代投資者，並在貧富之間製造裂痕。

Robinhood的反擊，表示巴菲特及芒格這些「老派投資者」一直表現得如神一樣的存在，並操控一般人的投資生涯。Robinhood的出現，令到新一代的投資者擺脫投資市場的入場門檻，由自己掌控投資決定。此番「新舊之爭」是否水火不容？新一代投資者與傳統投資者的取態有甚麼不同？

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Robinhood口中的「老派投資者」巴菲特，自然令人想到傳統的價值投資法，聚焦於基本面分析，傾向透過對企業的基本面進行詳細分析，找出一些股票價格低於內在價值的穩健公司或具前景的主題進行投資。該類風格亦重視中長綫持有股票，目標以較低的價格買入優質股票，買入後長期持有，亦傾向分散到不同的股票或主題進行投資。由於不會輕易在市況波動時買入或沽出，風險相對可控。當然，要做到如此深入的分析，沒有一定背景及門檻確實很難做到，也難免予人「主宰」市場及投資者的感覺。

至於「新一代投資者」，則傾向看重自己的選擇權，喜愛冒險、自由與其他人交流意見及心得。以往的投資世界，令資本不足的投資者，縱有想法亦難以執行，Robinhood及類似的交易平台則造就了這一批投資者能夠參與投資市場的機會。他們會在網上討論區或社交平台交流意見，亦令「跟單」或「跟風」投資流行起來。然而這些意見很多時候都缺乏基本分析，即使基本面或長期表現不被看好的個股也有機會被吹捧成為投資目標，投機味甚濃，年初發生的遊戲驛站（GameStop）事件就是一例，這亦反映與投資市場「賭場化」的說法相符。

投資心態成關鍵

事實上，兩派投資者的方式沒有對或錯。不論是長綫還是短綫、講企業質素還是求快手就手、要穩陣還是愛冒險，最重要的是在參與交易前，先建立一套投資原則，對各個市場目標進行觀察、了解及研究，並立出一個適合自身目標的投資期。在投資組合上加入一些風險能令增長表現更可觀，但不宜過分受到網上評論或意見所左右而任意進行變動，令個人投資情緒受外圍消息所牽引。

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責任編輯：梁宇碩

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