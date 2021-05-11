連登仔改認巴菲特契爺

巴菲特與契媽的操盤規模根本不同級數，其實把他倆作比較，對兩者都不太公平。

看見Group友討論一則新聞，看了內容，有不少感想。

新聞的內容，是關於股神與科技股女股神今年投資組合表現較勁，去年極受連登網民追捧的契媽Catherine Wood（亦稱Cathie Wood）旗下ETF ARKK今年表現隨着新經濟股受壓而下滑，反之，同期受唔少連登網民嗤之以鼻的巴菲特，其投資旗艦巴郡由去年3月疫情下的低位一跌攀升，至今升逾8成，單計今年亦升25%。有網民話終於知邊個無著褲，仲要改認契爺。

止凡睇完呢篇報道，就有以下感想：

1. 早前嘅影片都有說過，巴菲特與契媽的操盤規模根本不同級數，其實把他倆作比較，對兩者都不太公平。

2. 印象中，契媽好似被「封聖」不足2年，得到點石成金的力量，這麼快就失靈，可惜。

3. 這些熱潮，經歷了太多次，其實一點也不意外，但又不認為就此結束，新經濟可能會回來，契媽可能更氣勢如虹，但又可能再次大跌，大上大落。只不過，笑到最後多數是他，而不是她。

4. 契媽上年好似有150%回報，今年跌五、六成，亦未算出大事，過高就跌好合理，覺得驚訝，會否太一廂情願呢？

【現時的投資趨勢及習慣，如何盲拳打死老師傅？按此】

5. 新時代，始終要對新經濟有點認識，不是All in契媽就算認識。

6. 作為散戶，跟這個、跟那個；插這個、鬧那個，但就是沒有好好增進一下自己的財務知識，只靠這樣「上契式」的投資方法，真的有用？

7. 潮退時才看見誰無著內褲，令我想起《本能》入面的莎朗史東……



【本文獲作者止凡授權轉載】

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