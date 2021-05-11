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【Bitcoin】AQUMON推含比特幣ETF智能投資組合　門檻低至1,000美元

個人增值 16:14 2021/05/11

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比特幣（Bitcoin）等加密貨幣成爲投資界的焦點，其走勢大幅上落，吸引不少願意承受高風險的投資者。AQUMON弘量智投推出亞洲首款含比特幣的智能投資組合SmartGlobalX，投資門檻低至1,000美元，名額1000名。SmartGlobalX會根據投資者的風險程度，建議客戶在投資組合中配置以不超過4%的比例投資於比特幣類資產。

【馬斯克認是「騙局」？　狗狗幣曾急跌近兩成：按此

要投資比特幣，最直接方法是直接購買，並保存在只有買家能存取的加密錢包，然而當中涉及網絡安全和監管風險。為提供更多投資比特幣的途徑，AQUMON推出含比特幣的智能投資組合SmartGlobalX，在其旗艦投資組合SmartGlobal的演算法基礎上新增Bitcoin ETF。相較於投資概念股，Bitcoin ETF的管理費較其他比特幣投資方式低，為0.4%至1%，追蹤誤差少於1%，同時Bitcoin ETF直接追蹤比特幣價格走勢，具有更高的流動性和安全性。

【賣物業買比特幣　今升值百倍　中國幣圈首富身家4000億港元：按此

AQUMON首席執行官兼聯合創始人雷春然表示，深明零售客戶遇到投資高風險加密貨幣的難題，遂推出SmartGlobalX為投資者分散投資風險，提供投資比特幣的選項，使投資變得更簡單。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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