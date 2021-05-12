【消費優惠】屈臣氏網店旗艦店周低至半價　美心星光行店晚市指定菜色半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 屈臣氏網店：旗艦店周低至半價

由即日起至5月23日，13個人氣品牌推出低至半價優惠，包括P&G、高露潔、花王、資生堂、L'Oréal等等。

另外，易賞錢會員可享額外禮遇，購物滿688元即送The Shy Pig Shiaz西拉紅酒。同時，會員更可參加爆買大激賞，贏走豐富禮物。在5月10日至6月6日期間，累積消費最高頭3位就有機會得到Apple iPhone 12紫色256G（8,099元）、Apple Watch SE GPS白色40MM（2,199元）及Apple Airpods PRO耳機（1,999元）。

屈臣氏網店

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2. 美心中菜：翠園/潮庭/北京樓星光行分店晚市指定食品半價

為慶祝美心中菜旗下品牌翠園尖沙咀星光行分店開業50周年，由即日起至5月31日（只限星期一至五），位於星光行之翠園、北京樓及潮庭一同推出晚市指定菜式／餐酒半價優惠。

翠園 - 主餐牌菜式及指定紅白酒（查閱菜單）

潮庭 - 指定10款菜式（查閱菜單）

北京樓 - 指定12款菜式（查閱菜單）

需要注意的是，以上優惠只適用於分店堂食散座，會另收茶位費、前菜費及加一服務費（以原價計算）。此優惠不包括主餐牌內之其他收費、節慶食品、套餐餐牌及特價食品。

3. 台灣館：雞煲半價優惠

由即日起至5月31日，台灣館推出雞煲半價優惠。只要完成2個步驟，即可領取優惠：

1. 在指定貼文留言「半價優惠」＋Tag 2位朋友

2. 讚好及分享台灣館Facebook page

要注意必須在落單前出示有關證明予餐廳店員查看。

地址：香港牛頭角道3號得寶商場1樓210號舖

電話：3104 1231

撰文︰hket小編

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