【ETF】Cathie Wood旗下ARKK今年高位回落近3成　契媽表現失準？　應該沽定守

在過去數年，「科技股女股神」Cathie Wood管理的ARK Innovation ETF（美：ARKK）是全世界最成功的ETF之一。自2014年底成立至去年底，回報逾560%，總資產由去年初的180億美元飆升至今年初的約280億美元高位。



不過，一些遲入場的買家可能會感到後悔，因為其表現自達到今年2月份的歷史高位後，已累計跌近3成，表現欠佳令不少ARKK的股東都開始退場，2月份以來ARKK錄得淨流出的日子比淨流入要多。在過去30日中，大部分ARK的ETF資金流均錄得負數，過去一周的拋售速度更有所加快。

【Cathie Wood低撈Twitter 契媽一出手涉資7,100萬美元：按此】



相信對於不少買入ARKK的股東都會有疑問，到底應否沽售ARKK呢？但在下這個決定之前，應先想想以下的投資原則。



1. 了解自己在買甚麼



所有ARK的ETF都遵循「顛覆性創新」主題，這些公司都正在開發非常新興的技術及產品，而且是正處於生命周期的開始階段。很多公司僅錄得少許收入，甚至仍在虧損。雖然這些股票有很大的增長潛力，但同時亦具有很高的風險。



在經濟環境良好下，投資者會樂意就其投資組合調高風險胃納，ARK ETF所投資的公司就正符合此種環境下的投資者需要；不過一旦市場投資氣氛轉差，這頪型的股份亦是首先遭到拋售。投資者必須謹記，一隻股票能在相對短時間內急升，亦同樣能在短時間內急跌，要為其表現好壞做好心理準備。



2. 重新審視自己的風險承受能力



在市場前景欠佳時，往往是測試自己真正風險承受能力的時候。若果買入一隻股價波動的股票會令你睡不着覺，那就不應該參與其中，或者只分配投資組合裡的一小部分資金到ARKK之類的產品，使其不足以對投資組合的整體價值產生重大影響。

【無懼世事變改的被動型ETF：按此】



3. 審視自己的投資目的



若投資者年紀尚輕的話，是可以投資於較高風險的組合，而如ARKK這類基金的設計都是為長期投資。若想獲得潛在高於平均的回報，是需要付出短期較高風險的代價，而對於高風險投資項目而言，平均每年出現一次10%的調整亦屬正常。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】