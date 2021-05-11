  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ETF】Cathie Wood旗下ARKK今年高位回落近3成　契媽表現失準？　應該沽定守

ETF 13:50 2021/05/11

分享：

在過去數年，「科技股女股神」Cathie Wood管理的ARK Innovation ETF（美：ARKK）是全世界最成功的ETF之一。自2014年底成立至去年底，回報逾560%，總資產由去年初的180億美元飆升至今年初的約280億美元高位。

不過，一些遲入場的買家可能會感到後悔，因為其表現自達到今年2月份的歷史高位後，已累計跌近3成，表現欠佳令不少ARKK的股東都開始退場，2月份以來ARKK錄得淨流出的日子比淨流入要多。在過去30日中，大部分ARK的ETF資金流均錄得負數，過去一周的拋售速度更有所加快。

【Cathie Wood低撈Twitter　契媽一出手涉資7,100萬美元：按此

相信對於不少買入ARKK的股東都會有疑問，到底應否沽售ARKK呢？但在下這個決定之前，應先想想以下的投資原則。

1. 了解自己在買甚麼

所有ARK的ETF都遵循「顛覆性創新」主題，這些公司都正在開發非常新興的技術及產品，而且是正處於生命周期的開始階段。很多公司僅錄得少許收入，甚至仍在虧損。雖然這些股票有很大的增長潛力，但同時亦具有很高的風險。

在經濟環境良好下，投資者會樂意就其投資組合調高風險胃納，ARK ETF所投資的公司就正符合此種環境下的投資者需要；不過一旦市場投資氣氛轉差，這頪型的股份亦是首先遭到拋售。投資者必須謹記，一隻股票能在相對短時間內急升，亦同樣能在短時間內急跌，要為其表現好壞做好心理準備。

2. 重新審視自己的風險承受能力

在市場前景欠佳時，往往是測試自己真正風險承受能力的時候。若果買入一隻股價波動的股票會令你睡不着覺，那就不應該參與其中，或者只分配投資組合裡的一小部分資金到ARKK之類的產品，使其不足以對投資組合的整體價值產生重大影響。

【無懼世事變改的被動型ETF：按此

3. 審視自己的投資目的

若投資者年紀尚輕的話，是可以投資於較高風險的組合，而如ARKK這類基金的設計都是為長期投資。若想獲得潛在高於平均的回報，是需要付出短期較高風險的代價，而對於高風險投資項目而言，平均每年出現一次10%的調整亦屬正常。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此

相關文章

半年賺3成　表現最佳中國主題ETF
2021/04/14
半年賺3成　表現最佳中國主題ETF
主題式ETF更易捕捉個別行業機遇
2021/04/07
主題式ETF更易捕捉個別行業機遇
【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？
2021/03/24
【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？

你可能感興趣

半年賺3成　表現最佳中國主題ETF
17:57 2021/04/14
半年賺3成　表現最佳中國主題ETF
主題式ETF更易捕捉個別行業機遇
07:00 2021/04/07
主題式ETF更易捕捉個別行業機遇
【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？
13:22 2021/03/24
【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？
股票 基金 ETF

上一篇文章

【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門

下一篇文章

【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812
【MPF】駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812
有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點
有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點
除咗股息率之外　揀選收息股仲有咩考量？
除咗股息率之外　揀選收息股仲有咩考量？
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
五窮月真唔真？過去20年出現機會高達7成！
五窮月真唔真？過去20年出現機會高達7成！