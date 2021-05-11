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【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門

基金新聞 14:19 2021/05/11

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喜歡收息的投資者不免對定期派息的投資產品感興趣，當中包括定期派息的基金。不少派息基金均為債券基金，但其實市場上亦有非債券基金，提供定期派息，最高更可高達9厘。

【定期派息債券基金最高7至8厘息：按此

最高9厘息　低至8,000元可入門

根據FSM平台資料，該平台上十大最高派息基金（債券基金除外）如下圖所示，年度化股息率由5.9%至9.5%不等，普遍為每月派息。該平台上的派息基金的投資門檻並不高，低至8,800元或8,000元人民幣即可入門，根據不同基金而定。

不少派息基金均為債券基金，惟本文探討的派息基金屬非債券基金類別，主要為均衡基金。以最高派息的安聯寰通收益及增長基金為例，其主要投資為在美國或加拿大企業的債務證券及股票，以達致長期資本增值和入息。

【債券基金年息高達6至10厘　按樓投資賺息差有何風險要注意？：按此

需留意賺息蝕價風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

■十大最高派息基金（不包括債券基金）■

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責任編輯：李瑩

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