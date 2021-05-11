▲ 【虛擬銀行】首間虛銀推無卡提款 實測平安壹賬通JETCO無卡提款服務

喺4月初平安壹賬通銀行（PAO Bank）推出JETCO手機跨行無卡提款服務，成為咗繼交通、建行、工商、渣打、東亞之後第6間支援JETCO手機無卡提款服務嘅銀行，亦都係香港第一間提供JETCO跨行無卡提款嘅虛擬銀行。

【恒生「無卡提款」美中不足 問題出在……？：按此】

其實JETCO跨行手機無卡提款都早喺上年6月已經推出，一開始已經有渣打、工商、東亞3間銀行嘅APP支援無卡提款，當時新聞稿就講到WeLab Bank都會好快加入，誰不知說好的沒有出現，反而未有實體卡服務嘅PAO Bank就跑出咗喇。

實測PAOB無卡提款：速度、流程都不錯啦

整個流程其實相當簡單，只有3個步驟：

■PAOB無卡提款3個步驟，按圖即睇■

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2個用後感

第一個用後感就係如預期中方便，都係Login、入銀碼、做2FA、掃QR Code咁就攞到錢，當然有些流程可以進步，例如不要再收SMS OTP改為Touch ID認證等，但基本上都可以接受啦。

咁當然如果要吹毛求疵嘅，我就當然仍然Prefer Chase Bank嘅Solution啦，不過蘋果只能同蘋果比，你話係咪？

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第二個用後感就係「竟然」可以只攞100元，大家知道JETCO跨行提款好多時候提款下限係400元，因為始終跨行手續費高昂，如果大家只攞100元咁對發卡行嚟講就實在太傷了。

當然無卡提款唔係萬能，市場傳出金管仍然好希望各家VB諗吓有咩方法，當喺個APP死咗嘅情況之下客戶仍然可以攞到錢，「無卡提款」仍然要靠個APP，即係APP死咗客人仍然都係無辦法提款或者轉帳。

各家未有實體提款卡嘅VB仍然要好好打算一吓啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (121) — 實測 JETCO 跨行無卡提款】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。