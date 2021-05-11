  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】回報追不上通脹？強積金保守基金Fact Check

博客 16:02 2021/05/11

分享：

【MPF】回報追不上通脹？強積金保守基金Fact Check

強積金是打工仔點滴累積的退休儲蓄，基金表現自然備受關注。對於坊間不時有聲音指保守基金的投資回報追不上通脹，究竟是甚麼一回事？要說明，首先就要瞭解強積金保守基金的特色。

【4月強積金美股一支獨秀　1個月回報最勁升近7%：按此

保守基金低風險　預期回報較低

強積金基金分5大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金和保守基金，它們的投資目標和風險程度各有不同。保守基金屬於貨幣市場基金的一種，一般會以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資，所以預期回報亦較低，以賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報為投資目標。至於強積金股票基金、債券基金和混合資產基金則透過股票及／或債券作投資，預期回報長遠而言較有機會跑贏通脹，當然投資風險亦相對較高！

【首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？：按此

按個人需要　挑選合適基金

近年持續的低息環境對長綫投資有一定影響，退休儲蓄如果不作適當的投資，必定敵不過通脹蠶食。對於年輕的計劃成員來說，由於有較長的投資期去抵禦市場短期的升跌，可以考慮比較進取和風險較高的基金，以爭取較高的回報。相反，臨近退休的計劃成員，投資風險就要逐步降低，以達致「持盈保泰」，以鎖定多年來累積的強積金為目標。成員應該因應自己的人生階段、投資目標和風險承受能力，以選擇適合的基金組合。

對於缺乏時間或投資知識的計劃成員來說，不妨考慮具備隨齡降險、收費設上限及分散投資環球市場3大特點的預設投資策略（DIS），退休策劃更方便和放心！

如欲瞭解更多各類強積金基金的特色和強積金投資資訊，請瀏覽積金局投資教育專題網站

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

相關文章

【MPF】調查：逾5成港人認為強積金應涵蓋A股基金
2021/02/22
【MPF】調查：逾5成港人認為強積金應涵蓋A股基金
【MPF】晨星基金獎出爐　中銀保誠我的強積金膺最佳強積金計劃
2021/03/17
【MPF】晨星基金獎出爐　中銀保誠我的強積金膺最佳強積金計劃
【MPF】積金評級：料3月強積金平均結餘減$4,327　中港股票基金表現最差
2021/04/07
【MPF】積金評級：料3月強積金平均結餘減$4,327　中港股票基金表現最差
【MPF】駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812
2021/04/29
【MPF】駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812

你可能感興趣

【MPF】調查：逾5成港人認為強積金應涵蓋A股基金
14:00 2021/02/22
【MPF】調查：逾5成港人認為強積金應涵蓋A股基金
【MPF】晨星基金獎出爐　中銀保誠我的強積金膺最佳強積金計劃
13:21 2021/03/17
【MPF】晨星基金獎出爐　中銀保誠我的強積金膺最佳強積金計劃
【MPF】積金評級：料3月強積金平均結餘減$4,327　中港股票基金表現最差
15:23 2021/04/07
【MPF】積金評級：料3月強積金平均結餘減$4,327　中港股票基金表現最差

最新專欄文章 更多

博客 - 集合吧「積金好僱主」！即日起至6月30日接受報名提名
2021/04/19
集合吧「積金好僱主」！即日起至6月30日接受報名提名
博客 - 【MPF】認識強積金對冲　不幸被裁遣散費長期服務金怎抵銷？
2021/03/29
【MPF】認識強積金對冲　不幸被裁遣散費長期服務金怎抵銷？
博客 - 【MPF】慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點　
2021/03/22
【MPF】慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點　
博客 - 細說積金廿載　黃友嘉羅盛梅展望MPF未來
2021/03/08
細說積金廿載　黃友嘉羅盛梅展望MPF未來
博客 - 細說積金廿載　范鴻齡胡紅玉談強積金改革
2021/02/18
細說積金廿載　范鴻齡胡紅玉談強積金改革
基金 儲蓄 投資策略 強積金 港元 通脹

下一篇文章

連登仔改認巴菲特契爺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
博客 - 加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
博客 - 【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　
【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　
博客 - 以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
以公司轉名方式買賣物業可慳稅？