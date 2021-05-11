▲ 【MPF】回報追不上通脹？強積金保守基金Fact Check

強積金是打工仔點滴累積的退休儲蓄，基金表現自然備受關注。對於坊間不時有聲音指保守基金的投資回報追不上通脹，究竟是甚麼一回事？要說明，首先就要瞭解強積金保守基金的特色。

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保守基金低風險 預期回報較低



強積金基金分5大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金和保守基金，它們的投資目標和風險程度各有不同。保守基金屬於貨幣市場基金的一種，一般會以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資，所以預期回報亦較低，以賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報為投資目標。至於強積金股票基金、債券基金和混合資產基金則透過股票及／或債券作投資，預期回報長遠而言較有機會跑贏通脹，當然投資風險亦相對較高！

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按個人需要 挑選合適基金



近年持續的低息環境對長綫投資有一定影響，退休儲蓄如果不作適當的投資，必定敵不過通脹蠶食。對於年輕的計劃成員來說，由於有較長的投資期去抵禦市場短期的升跌，可以考慮比較進取和風險較高的基金，以爭取較高的回報。相反，臨近退休的計劃成員，投資風險就要逐步降低，以達致「持盈保泰」，以鎖定多年來累積的強積金為目標。成員應該因應自己的人生階段、投資目標和風險承受能力，以選擇適合的基金組合。



對於缺乏時間或投資知識的計劃成員來說，不妨考慮具備隨齡降險、收費設上限及分散投資環球市場3大特點的預設投資策略（DIS），退休策劃更方便和放心！

如欲瞭解更多各類強積金基金的特色和強積金投資資訊，請瀏覽積金局投資教育專題網站。