【人民幣定存】3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？

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【收息股】股息率4厘 股價夠平穩 兩隻本地薑啱唔啱你口味？
人民幣兌美元中間價連升3日，創近3年高位，更有分析料人民幣滙價短期有進一步上行可能。若現時敍造人民幣定期存款，更有可能賺息賺滙？本網比較各大銀行3個月人幣定存存息，呢間年息高達2.55厘！
【一年人幣定存 年息2.4厘以上逐個捉 呢間有2.7厘年息！：按此】
■按圖看3個月人民幣定存存息，最高係邊間？■
比較3個月人民幣定存，有12間銀行年息均達2厘或以上，最高為招商永隆的2.55厘年息，起存額為10萬元人民幣。其次為富融、星展及南商銀行，年息均為2.4厘，而富融的入場門檻最低，僅1元人民幣。
另外，天星、信銀國際、渣打、建行亞洲及交銀香港的年息為2.3厘，起存額則由1,000元人民幣至50萬元人民幣不等。
|銀行
|年息（厘）
|起存額（人民幣）
|備註
|上商
|2.2
|10萬元
|全新或兌換資金
|工銀亞洲
|2.2
|50萬元
|指定理財戶及新資金
|集友
|2
|10萬元
|指定理財戶及新資金
|註：最終條款以銀行公布為準
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 存款收息