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【人民幣定存】3個月存期最高年息2.55厘！　2厘年息以上仲有邊間？

收息攻略 11:59 2021/05/11

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【人民幣定存】3個月人幣定存　2厘年息以上有邊間？　最高年息2.55厘！

人民幣兌美元中間價連升3日，創近3年高位，更有分析料人民幣滙價短期有進一步上行可能。若現時敍造人民幣定期存款，更有可能賺息賺滙？本網比較各大銀行3個月人幣定存存息，呢間年息高達2.55厘！

【一年人幣定存　年息2.4厘以上逐個捉　呢間有2.7厘年息！：按此

■按圖看3個月人民幣定存存息，最高係邊間？■

    點擊圖片放大
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比較3個月人民幣定存，有12間銀行年息均達2厘或以上，最高為招商永隆的2.55厘年息，起存額為10萬元人民幣。其次為富融、星展及南商銀行，年息均為2.4厘，而富融的入場門檻最低，僅1元人民幣。

另外，天星、信銀國際、渣打、建行亞洲及交銀香港的年息為2.3厘，起存額則由1,000元人民幣至50萬元人民幣不等。

銀行 年息（厘） 起存額（人民幣） 備註
上商 2.2 10萬元 全新或兌換資金
工銀亞洲 2.2 50萬元 指定理財戶及新資金
集友 2 10萬元 指定理財戶及新資金
註：最終條款以銀行公布為準

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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