【收息股】股息率4厘　股價夠平穩　兩隻本地薑啱唔啱你口味？

每當提及收息股，大家腦海中有沒有出現甚麼「冧把」呢？不管出現甚麼「冧把」也好，自從疫情以來，即使有好「冧把」，大家都開始失去信心，皆因有穩定收息股的公司亦可以突然宣布不派息！小投資者到底應該如何是好？

今次我們挑選兩隻低風險，又可以有穩定息率的公用股股份，讓一眾食息一族參考。以下介紹的2隻收息股份在云云股份中，其主要業務多集中在香港，因此可以減低海外市場的風險，同時對滙率波動亦不受影響，更重要是這些公司業務穩定，過去派息亦穩定，是低風險的收息選擇。

【股息率10厘 入場費3,000 就買得過？：按此】

1. 港燈 （02638）



港燈為香港兩大電力公司之一，為港島區獨家供應電力。該公司自2014年上市至今由3元多一直穩步上升，股價非常平穩，至今日收市報7.94元，股息率逾4%。雖然股息未算太吸引，不過勝在穩定，可以考慮作長綫配置。

即使在疫情下的該公司的業務影響可幸亦未算大，電力是每個家庭的必需品，故此這類公用類別股份值得作長綫收息之用。根據港燈2019年至2023年度發展計劃，公司將會興建3台每台容量達380兆瓦的燃氣發電機組，亦即未來隨着更多機組投入，公司可獲取的利潤會有所增加。因此，公司業務是穩賺生意，投資者便不必擔公司業務突然因外圍環境受影響而不派息。



自上市以來，港燈經歷過香港金融市場上的大小事，即使去年疫情令工商業需求減少，售電量因而跌4%的情況下，公司仍然維持每單位派15.94港仙，過去3年公司派息比率逾100%，而52周股價波幅7.55元至8.24元，走勢平穩，屬穩健收息之選。

【建構穩陣收息組合 4隻公用股畀你參考：按此】



2. 香港電訊 （06823）



香港人已經進入機不離手的時代，早上只要在地鐵上不難看到10個人有9個都是在撳手機。而香港電訊是本港最大電訊服務供應商，提供固網、寬頻及流動通訊服務，隨着未來5G服務更普及，公司的每用戶平均收入（ARPU）有望再增加。



在疫情下，工作模式亦有了新轉變，當中包括在家工作的需求，帶動對高速寬頻的需求。另一方面，香港電訊主要業務為香港，幾乎沒有投資海外的項目，故此不受滙率的風險因素影響。而香港電訊於過去10年都有持續穩定增加派息。股息率逾6%，是一隻相當不錯的收息之選，其52周波幅介乎9.8元至12.88元，股價平穩。買股收息最重要心安，心安自然可以長綫持有，這隻亦是屬穩健收息之選。

雖然以上兩隻收息股都難以進入爆炸性增長，與現時的新經濟或科技股有所不同，但勝在這類公司的業務已經進入穩定期，投資者即使在大市波動的情況下，亦毋須過分擔心，可以安心持有。



股份 收市價（元） 3個月表現 股息率 港燈 （02638） 7.94 3.95% 4.03% 香港電訊 （06823） 11.46 2.47% 6.2% *截至2021年5月10日收市價

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】