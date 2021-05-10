【Dogecoin】馬斯克認是「騙局」？　狗狗幣曾急跌近兩成

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）不時在社交平台表達對虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）的喜愛，他日前在在《周六夜現場》（Saturday Night Live）諷刺綜藝節目中表示，狗狗幣是貨幣的未來，並將會稱霸世界。

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在節目中的喜劇環節中，主持人不斷追問馬斯克，到底狗狗幣是甚麼？馬斯克解釋指，狗狗幣是一種虛擬貨幣，起初只是源自於網絡「迷因」，但是現在已經成為現實。他更指出，虛擬貨幣是接管世界的金融工具，更會稱霸世界。

當節目主持質疑虛擬貨幣不如美元現鈔般真實，問及馬斯克狗狗幣是否是一種「騙局」，他只好無奈地回答説，「是的，這是一個騙局。」不過，後來他卻高呼「to the moon！」，意指他相信狗狗幣將持續飆升。

馬斯克媽媽Maye Musk在同一個節目亮相，並表示她十分期待馬斯克所贈的母親節禮物：「很期待我的母親節禮物，但我希望不會是狗狗幣。」但馬斯克隨即笑着回答：「沒錯，的確就是狗狗幣。」。

馬斯克在社交平台的貼文不時提及狗狗幣，更被外界質疑他表態會左右狗狗幣走勢，節目於5月9日開播，當時狗狗幣報0.69美元，至節目播完後，狗狗幣跌至0.56美元，下跌近2成。其後狗狗幣價格持續下跌，低見0.45美元水平，現回升至0.55美元。

責任編輯：李瑩

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