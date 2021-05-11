惠康限時優惠 桂格即食滋補燕麥片$20 精明消費 10:30 2021/05/11 分享： 惠康推出限時優惠，桂格即食滋補燕麥片20元就有一件。桂格即食滋補燕麥片加入杞子銀耳同紅棗，明目養顏，燕麥仲有助降低膽固醇同促進腸道健康！優惠期做到5月13日，兩款味道包括杞子銀耳同埋紅棗味都有平，把握機會入貨啦！ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 今日 百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 老碼頭火鍋推3周年優惠 指定時間惠顧享5折優惠 2021/05/10 老碼頭火鍋推3周年優惠 指定時間惠顧享5折優惠 【SOGO感謝祭】崇光感謝祭開鑼 精選產品低至4折！ 2021/05/10 【SOGO感謝祭】崇光感謝祭開鑼 精選產品低至4折！ 【High Tea】悅來酒店野餐主題下午茶 5月惠顧享高達75折優惠 2021/05/09 【High Tea】悅來酒店野餐主題下午茶 5月惠顧享高達75折優惠 裕民坊新商場辦微縮藝術展 重現觀塘舊回憶！ 2021/05/08 裕民坊新商場辦微縮藝術展 重現觀塘舊回憶！ 著數優惠 網上購物 膽固醇 杞子 惠康