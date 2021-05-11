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惠康限時優惠　桂格即食滋補燕麥片$20

精明消費 10:30 2021/05/11

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惠康推出限時優惠，桂格即食滋補燕麥片20元就有一件。桂格即食滋補燕麥片加入杞子銀耳同紅棗，明目養顏，燕麥仲有助降低膽固醇同促進腸道健康！優惠期做到5月13日，兩款味道包括杞子銀耳同埋紅棗味都有平，把握機會入貨啦！

 

撰文：hket小編

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