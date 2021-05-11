百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂

百佳網店推出品牌優惠大巡禮，買任何太古可口可樂公司產品（包括可口可樂、玉泉、淳。茶舍、健康工房、水動樂、雀巢等）滿120元，即送加系可口可樂汽水330毫升高罐4罐裝一排，價值24.5元，優惠期至5月13日。

百佳網店

撰文：hket小編

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