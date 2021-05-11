百佳網店買可樂公司產品滿$120送4罐裝加系可樂 精明消費 09:00 2021/05/11 分享： 百佳網店推出品牌優惠大巡禮，買任何太古可口可樂公司產品（包括可口可樂、玉泉、淳。茶舍、健康工房、水動樂、雀巢等）滿120元，即送加系可口可樂汽水330毫升高罐4罐裝一排，價值24.5元，優惠期至5月13日。 百佳網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 老碼頭火鍋推3周年優惠 指定時間惠顧享5折優惠 2021/05/10 老碼頭火鍋推3周年優惠 指定時間惠顧享5折優惠 【SOGO感謝祭】崇光感謝祭開鑼 精選產品低至4折！ 2021/05/10 【SOGO感謝祭】崇光感謝祭開鑼 精選產品低至4折！ 【High Tea】悅來酒店野餐主題下午茶 5月惠顧享高達75折優惠 2021/05/09 【High Tea】悅來酒店野餐主題下午茶 5月惠顧享高達75折優惠 裕民坊新商場辦微縮藝術展 重現觀塘舊回憶！ 2021/05/08 裕民坊新商場辦微縮藝術展 重現觀塘舊回憶！ 奇華母親節限定禮遇 全綫分店網店產品8折 2021/05/07 奇華母親節限定禮遇 全綫分店網店產品8折 著數優惠 產品 百佳 太古 汽水