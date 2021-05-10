【外滙前瞻】歐央行擬放慢買債速度　歐元本周支持位看1.195美元

上周歐盟委員會宣布，就中歐政治變化，決定暫緩審批《中歐投資協定》。當此消息傳出後，美元隨即反彈，而歐元一度跌穿1.2美元水平。然而，恒生投資服務及中銀香港個人數字金融產品部發表報告，均看好歐元的短期表現。

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恒生投資服務研究團隊引述歐洲央行委員會成員Martins.Kazaks指，若歐元區經濟沒有惡化，借貸成本保持在較低水平，央行下月可能決定放慢其緊急購債計劃的購買速度，認為言論有助支持歐元表現。該行預期，歐元兌美元的短期支持位為1.195美元，短期阻力位為1.235美元；歐元兌港元的短期支持位為9.28美元，短期阻力位為9.5906美元。

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至於中銀香港個人數字金融產品部則預期歐元本周將會上行，更指出歐元區3月零售銷售由前值-1.5%，大幅改善至按年增長12%，顯示區內經濟復甦進度進一步加快。預期本周支持位在1.195美元，本周阻力位為1.23美元。市場焦點為香港時間本周二下午公布的歐元區5月ZEW經濟景氣指數。

責任編輯：鄭樂怡

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