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【加密貨幣新星】波卡幣有咩特質？

博客 13:39 2021/05/10

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過去的一個星期加密貨幣市場繼續向好。比特幣仍處於反覆調整階段，上周内繼續回升，報56,000美元。以太幣則繼續衝高，由2,700美元升至3,400美元，周内升幅再次達到25%。其餘熱門加密貨幣中，狗狗幣亦再度衝高，上周高見0.68美元，目前回落至0.53美元上下，但上周仍有超過75%升幅。比特幣現金本周升65%，上周五報1,400美元，為前十大加密貨幣中升幅第二高。上周介紹給各位的艾達幣則報1.58美元，上周升23%。

【睇睇區塊鏈「野心家」艾達幣點樣有野心，按此

上期我們還提到另外一個加密貨幣新星波卡幣（Polkadot）。其實波卡幣和上期介紹的艾達幣有一定的相似之處，都是探索繼比特幣和以太坊之後的第三代區塊鏈的可能性。波卡區塊鏈的創辦人是前以太坊的另一位共同創辦人兼CTO Gavin Wood，他於2016年離開以太坊並創立了波卡，並在同年的10月發布了第一版波卡幣白皮書。和艾達幣一樣，在驗證中波卡幣採用了權益證明而非工作量證明來解決過於浪費資源的問題。

波卡幣的最獨到之處在於其公鏈的特殊性。我們知道區塊鏈的公鏈爲了安全性往往只能有一條主鏈，導致其交易體驗較差、速度慢、費用高。而波卡鏈則嘗試探索由多條鏈平行組成的公鏈，以解決區塊鏈可擴展性、交易速度及費用的問題。因爲波卡鏈可以多條鏈並行處理交易，其速度必定快上很多且成本更低。此外，波卡鏈的多鏈並行設計可以實現不同鏈上的互操作性。由於目前各類區塊鏈的設計不同，他們彼此獨立，無法直接進行溝通，例如比特幣的區塊鏈上不可交易以太幣或其他ERC20代幣，亦無法用比特幣來參與以太坊區塊鏈上的活動。而波卡鏈中的各條鏈都是互相聯通的，具有更好的擴展性。波卡的終極目標是成為橫跨不同鏈系統的的協議，讓跨鏈註冊和跨鏈計算成為可能。

【加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？按此

以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。下一期我們爲大家講解一個金融比特星人經常被問到的問題：比特幣、比特幣現金以及比特幣SV之間的聯繫與區別。

ix加密貨幣指數上周亦跟隨大市反彈，上周五報14907點，升20%；ix比特幣指數報13623點，上周升5.3%；ix以太幣指數報29993點，升26.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 14907 +20%（+2487）
ix比特幣指數 13623 +5.3%（+687）
ix以太幣指數 29993 +26.6%（+6306）
*截至2021年5月7日

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撰文 : 金融比特星人 熱愛研究加密貨幣及數字資產的外星人

欄名 : 得利數字

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