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【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月12日）

精明消費 13:40 2021/07/12

分享：

【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽

財政司司長陳茂波在今年公布的《財政預算案》中提出，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

（更新至7月12日，加入消費券優惠及常見問題文章。）

【消費券最新消息】

▶ 5,000元消費券發放金額及期數

發放金額：5,000元

期數：視乎選用支付工具，分2至3期發放。

  • AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go ：分2期發放
  • 八達通：分3期發放

使用期限：視乎選用支付工具。

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▶ 5000元登記時間

  • 7月4日至8月14日，共6個星期

【相關文章：電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一（6月18日新增）

▶5000元登記方法

  • 電子登記：透過消費券計劃網站進行，曾申請1萬元的市民，經過保安認證後，電子登記時便毋須重新填入個人資料，只須選定收券的支付工具。
  • 書面登記：市民可由6月28日起可取表格，包括可透過網站下載、各郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社署各區福利辦、房委會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心；在7月5日起可去郵局或指定銀行，有投遞箱收表。

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▶ 5,000元消費券申請資格

  • 在2021年6月18日或之前年滿18歲
  • 香港永久居民或新來港人士
  • 在港居住（在6月18日之前、連續24個月內曾經在香港。不過，廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，仍合乎申請資格）

【相關文章：政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

▶ 5,000元消費券發放渠道

  • WeChat Pay HK
  • Alipay HK
  • Tap & Go拍住賞
  • 八達通

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▶ 5,000元消費券優惠

▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

【相關文章：電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月18日新增）
【相關文章：消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

▶ 如何善用消費券？

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券，即睇網民有何高見。

【相關文章：保值兼另類「套現」？消費券買金攻略（7月7日新增）
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▶ 各地的消費券計劃及成效

除了香港之外，不少地方及國家都有推出消費券振興經濟，各地措施及成效又有何不同？

【相關文章：向合資格人士分期發放5,000元電子消費券　港澳台星派消費券措施有何不同？
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▶ 5000元消費券過往消息

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欄名 : 生活理財

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