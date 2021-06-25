【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至6月25日）

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【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月25日）
財政司司長陳茂波在今年公布的《財政預算案》中提出，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。
（更新至6月25日，加入電子支付優惠。）
【消費券最新消息】
▶ 5,000元消費券發放金額及期數
發放金額：5,000元
期數：視乎選用支付工具，分2至3期發放。
使用期限：視乎選用支付工具。
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▶ 5000元登記時間
▶5000元登記方法
▶ 5,000元消費券申請資格
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▶ 5,000元消費券發放渠道
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▶ 5,000元消費券優惠
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▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制
適用範圍
涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。
不適用範圍
繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。
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▶ 如何善用消費券？
政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券，即睇網民有何高見。
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▶ 各地的消費券計劃及成效
除了香港之外，不少地方及國家都有推出消費券振興經濟，各地措施及成效又有何不同？
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▶ 5000元消費券過往消息
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欄名 : 生活理財