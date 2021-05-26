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【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至5月26日）

精明消費 18:30 2021/05/26

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【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽

財政司司長陳茂波在今年公布的《財政預算案》中提出，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

（更新至5月26日，加入八達通領取消費券方法文章。）

【消費券最新消息】

▶ 5,000元消費券發放金額及期數

發放金額：5,000元

期數：壓縮發放期數（不會分5期，亦不會一次過發放）

使用期限：使用期限有彈性，或可延長至農曆新年

▶ 5,000元消費券申請資格？

  • 18歲或以上香港永久性居民及新來港人士
  • 擬加入在港居住要求

【相關文章：政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

▶ 5,000元消費券發放渠道

  • WeChat Pay HK
  • Alipay HK
  • Tap & Go拍住賞
  • 八達通

【相關文章：八達通領消費券　方法與交通津貼相同（5月26日新增）
【相關文章：4大電子支付工具開戶方法+優惠
【相關文章：八達通將儲值限額分階段增至3,000元

▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、公共交通費用補貼計劃所涵蓋的交通開支、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

【相關文章：消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

▶ 5,000元消費券登記途徑

若市民經電子渠道登記，最快或可於暑假內派發第一期電子消費券；如市民以表格方式登記，或需更多時間才可收到電子消費券，政府會設立不同收表格的地點。

▶ 5,000元消費券預計登記／發放日期

預計在暑假期間開始接受登記及開始陸續發放

▶ 如何善用消費券？

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券，即睇網民有何高見。

【相關文章：網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【相關文章：如果每月派$1,000　你又會點用？　網民咁講……

▶ 各地的消費券計劃及成效

除了香港之外，不少地方及國家都有推出消費券振興經濟，各地措施及成效又有何不同？

【相關文章：向合資格人士分期發放5,000元電子消費券　港澳台星派消費券措施有何不同？
【相關文章：5,000元消費券分期發放　能做到「擴大消費」？
【相關文章：港版消費券成效　看3大效應

 

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欄名 : 生活理財

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