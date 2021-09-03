  • 29°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月3日）

精明消費 10:15 2021/09/03

分享：

財政司司長陳茂波在今年公布的《財政預算案》中提出，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

（更新至9月3日，加入政府延長重新登記安排文章。）

【消費券最新消息】

▶ 5,000元消費券發放金額及期數

發放金額：5,000元

期數：視乎選用支付工具，分2至3期發放。

  • AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go ：分2期發放
  • 八達通：分3期發放

使用期限：視乎選用支付工具。

【相關文章：搵登記參考編號　教你4步查閱八達通消費券摘要（8月20日新增）
【相關文章：300多人帳戶未能領取消費券　八達通失效怎麼辦？（8月13日新增）
【相關文章：下周一前需完成身份核證　否則申請將作廢無法領消費券（8月12日新增）
【相關文章：Tap & Go問題頻生　王學玲：無計劃容許轉平台領下期消費券（8月5日新增）
【相關文章：承辦商電話打足3日打唔通？　2大方法遞交「在港證明」（7月28日新增）
【相關文章：首2周逾610萬人已登記　部分人填錯資料須補回（7月21日新增）
【相關文章：收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題（7月12日新增）
【相關文章：提防詐騙！　查短訊真假　認實呢6個特定電話（7月9日新增）
【相關文章：隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明（7月9日新增）
【相關文章：4大儲值支付工具應該點樣揀　邊個最好用？（7月2日新增）
【相關文章：用AlipayHK拎消費券可賺過萬元獎賞？（6月25日新增）

▶ 5000元登記時間

  • 7月4日至8月14日，共6個星期

【相關文章：政府延長重新登記安排至9月15日　成功核實10月1日獲發首期消費券（9月3日新增）
【相關文章：書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券（8月30日新增）
【相關文章：消費券特別安排　未完成登記者可重新遞交書面表格（8月16日新增）
【相關文章：把握最後機會！　消費券明日截止申請（8月13日新增）
【相關文章：電子登記最快8月1日拎第一期！　唔同支付工具領取期數不一（6月18日新增）

▶5000元登記方法

  • 電子登記：透過消費券計劃網站進行，曾申請1萬元的市民，經過保安認證後，電子登記時便毋須重新填入個人資料，只須選定收券的支付工具。
  • 書面登記：市民可由6月28日起可取表格，包括可透過網站下載、各郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社署各區福利辦、房委會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心；在7月5日起可去郵局或指定銀行，有投遞箱收表。

【相關文章：周六前完成登記優先領券　電子登記可3小時後上載身份證完成程序（7月19日新增）
【相關文章：消委會接3宗消費券投訴　籲留意條款細節（附8項小貼士）（7月7日新增）
【相關文章：合併消費？可否代領？填錯資料解決方法　一文解答常見問題（7月6日新增）
【相關文章：近238萬名市民已登記　申請消費券電子登記流程逐步睇（7月5日新增）
【相關文章：6．28起派發表格　書面登記有咩要注意？（附領取地址）（6月29日新增）
【相關文章：5000元消費券  7月4日至8月14日接受消費券登記（6月18日新增）

▶ 5,000元消費券申請資格

  • 在2021年6月18日或之前年滿18歲
  • 香港永久居民或新來港人士
  • 在港居住（在6月18日之前、連續24個月內曾經在香港。不過，廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，仍合乎申請資格）

【相關文章：政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

▶ 5,000元消費券發放渠道

  • WeChat Pay HK
  • Alipay HK
  • Tap & Go拍住賞
  • 八達通

【相關文章：消委會接獲259宗投訴　商戶無貨消費者要求退款不果（9月2日新增）
【相關文章：消委會接102宗投訴　有百貨公司拒退款　只提供現金券代替（8月9日新增）
【相關文章：消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定（8月9日新增）
【相關文章：遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學（8月9日新增）
【相關文章：消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）（8月5日新增）
【相關文章：Tap & Go帳戶被錯誤扣款　香港電訊：將於一周內退款（8月4日新增）
【相關文章：有藥房收取2%手續費　八達通：收取額外費用涉違反協議（8月4日新增）
【相關文章：點樣用消費券畀錢？　AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學（7月30日新增）
【相關文章：八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法（7月30日新增）
【相關文章：Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學（7月29日新增）
【相關文章：百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）（7月26日新增）
【相關文章：用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學（7月15日新增）
【相關文章：4大儲值支付工具應該點樣揀　邊個最好用？（7月2日新增）
【相關文章：八達通澄清有關消費券3大誤解　市民毋須額外申請新卡領券（6月29日新增）
【相關文章：用於消費券以外用途　須自行增值八達通（6月9日新增）
【相關文章：防市民套現消費券　八達通將暫停錢包增值服務（6月9日新增）
【相關文章：消費券直接等同八達通餘額　毋須個人八達通亦可登記（6月9日新增）
【相關文章：消費券設領取期限　八達通倘「爆額」料可分期領取（6月1日新增）
【相關文章：八達通領消費券　方法與交通津貼相同（5月26日新增）
【相關文章：4大電子支付工具開戶方法+優惠
【相關文章：八達通將儲值限額分階段增至3,000元

▶ 5,000元消費券優惠

商場優惠

商戶優惠

電子支付工具／銀行優惠

▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

【相關文章：網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：沒有違例（8月4日新增）
【相關文章：網民出盡奇招套現消費券　政府提醒或涉合謀詐騙（8月4日新增）
【相關文章：電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月18日新增）
【相關文章：消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

▶ 如何善用消費券？

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券，即睇網民有何高見。

【相關文章：買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意（8月5日新增）
【相關文章：網民怨錢未到手先加價　豆乳飲品加60%　柴米油鹽加幾多？（8月4日新增）
【相關文章：未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！（8月4日新增）
【相關文章：保值兼另類「套現」？消費券買金攻略（7月7日新增）
【相關文章：網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【相關文章：如果每月派$1,000　你又會點用？　網民咁講……

▶ 各地的消費券計劃及成效

除了香港之外，不少地方及國家都有推出消費券振興經濟，各地措施及成效又有何不同？

【相關文章：向合資格人士分期發放5,000元電子消費券　港澳台星派消費券措施有何不同？
【相關文章：5,000元消費券分期發放　能做到「擴大消費」？
【相關文章：港版消費券成效　看3大效應

▶ 5000元消費券過往消息

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】政府延長重新登記安排至9月15日　成功核實10月1日獲發首期消費券
2021/09/02
【5000元消費券】政府延長重新登記安排至9月15日　成功核實10月1日獲發首期消費券
【5000元消費券】消委會接獲259宗投訴　商戶無貨消費者要求退款不果
2021/08/31
【5000元消費券】消委會接獲259宗投訴　商戶無貨消費者要求退款不果
【樂悠咭】$2乘車樂悠咭　1958年出生明起接受申請　1957年出生今日截止
2021/08/31
【樂悠咭】$2乘車樂悠咭　1958年出生明起接受申請　1957年出生今日截止
【理財二三事】有幾張信用卡先叫適合？　3個問題幫到你
2021/08/30
【理財二三事】有幾張信用卡先叫適合？　3個問題幫到你
【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券
2021/08/30
【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券
電子支付 電子消費券 公共交通費用補貼計劃 交通開支 補貼 微信支付 巴士 港鐵 支付寶 陳茂波

下一篇文章

【消費優惠】759阿信屋限時優惠　消毒濕紙巾飲品麵食「二件價」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月3日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月3日）
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月2日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月2日）
【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券
【5000元消費券】書面及次輪電子登記者　9月1日領首期$2,000消費券
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券