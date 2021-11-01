  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月1日）

精明消費 13:40 2021/11/01

分享：

早前財政司司長陳茂波在今年公布的《財政預算案》中提出，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。已登記之市民可透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK領取，即睇消費券優惠、領取須知。

（更新至 11月1日，加入第二期消費券發放詳情、OK便利店優惠文章。）

【消費券優惠最新消息】

▶ 5,000元消費券發放金額及期數

發放金額：5,000元

期數：視乎選用支付工具，分2至3期發放。

  • AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go ：分2期發放
  • 八達通：分3期發放

使用期限：視乎選用支付工具。

【相關文章：次輪登記消費券市民　今日可獲派第二期消費券（11月1日新增）
【相關文章：政府延長八達通領取消費券限期　最遲可於明年9月30日前領取（10月27日新增）
【相關文章：搵登記參考編號　教你4步查閱八達通消費券摘要（8月20日新增）
【相關文章：用AlipayHK拎消費券可賺過萬元獎賞？（6月25日新增）

▶ 5,000元消費券發放渠道

  • WeChat Pay HK
  • Alipay HK
  • Tap & Go拍住賞
  • 八達通

【相關文章：消委會接逾300宗消費券相關投訴　有酒樓自設100元最低消費（10月19日新增）
【相關文章：消委會接獲259宗投訴　商戶無貨消費者要求退款不果（9月2日新增）
【相關文章：遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學（8月9日新增）
【相關文章：消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）（8月5日新增）
【相關文章：點樣用消費券畀錢？　AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學（7月30日新增）
【相關文章：八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法（7月30日新增）
【相關文章：Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學（7月29日新增）
【相關文章：百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）（7月26日新增）
【相關文章：用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學（7月15日新增）
【相關文章：用於消費券以外用途　須自行增值八達通（6月9日新增）
【相關文章：防市民套現消費券　八達通將暫停錢包增值服務（6月9日新增）
【相關文章：八達通領消費券　方法與交通津貼相同（5月26日新增）

▶ 5,000元消費券優惠

商場優惠

商戶優惠

電子支付工具／銀行優惠

▶ 如何善用消費券？

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券，即睇網民有何高見。

【相關文章：善用消費券買金保值抗通脹　3點小貼士（9月9日新增）
【相關文章：買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意（8月5日新增）
【相關文章：網民怨錢未到手先加價　豆乳飲品加60%　柴米油鹽加幾多？（8月4日新增）
【相關文章：未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！（8月4日新增）
【相關文章：保值兼另類「套現」？消費券買金攻略（7月7日新增）
【相關文章：網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【相關文章：如果每月派$1,000　你又會點用？　網民咁講……

▶ 5,000元消費券申請資格

  • 在2021年6月18日或之前年滿18歲
  • 香港永久居民或新來港人士
  • 在港居住（在6月18日之前、連續24個月內曾經在香港。不過，廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，仍合乎申請資格）

▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

【相關文章：網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：沒有違例（8月4日新增）
【相關文章：網民出盡奇招套現消費券　政府提醒或涉合謀詐騙（8月4日新增）
【相關文章：電子支付平台點發放消費券金額？　零售餐飲實體網店都適用（6月18日新增）
【相關文章：消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

▶ 各地的消費券計劃及成效

除了香港之外，不少地方及國家都有推出消費券振興經濟，各地措施及成效又有何不同？

【相關文章：向合資格人士分期發放5,000元電子消費券　港澳台星派消費券措施有何不同？
【相關文章：5,000元消費券分期發放　能做到「擴大消費」？
【相關文章：港版消費券成效　看3大效應

 

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】次輪登記消費券市民　今日可獲派第二期消費券
今日
【5000元消費券】次輪登記消費券市民　今日可獲派第二期消費券
【5000元消費券】政府延長八達通領取消費券限期　最遲可於明年9月30日前領取
2021/10/26
【5000元消費券】政府延長八達通領取消費券限期　最遲可於明年9月30日前領取
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
2021/10/25
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
2021/10/22
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月21日）
2021/10/21
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月21日）
電子支付 電子消費券 公共交通費用補貼計劃 交通開支 補貼 微信支付 巴士 港鐵 支付寶 陳茂波

上一篇文章

【5000元消費券】OK便利店用八達通拎第二期消費券　送合共$20現金券（附優惠詳情）

下一篇文章

【消費調查】香港消費者料收入續跌　「先買後付」及「出糧貸款」受關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【好去處】一連9日美食嘉年華明天開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場
【好去處】一連9日美食嘉年華明天開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場
【交通津貼】用港鐵都會票、全月通 點樣賺多$100交通津貼？
【交通津貼】用港鐵都會票、全月通 點樣賺多$100交通津貼？
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月1日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月1日）
【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽　仲有鬼屋玩！
【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽　仲有鬼屋玩！
【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元
【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元