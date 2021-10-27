【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）

10月1日就拎到第二期電子消費券！如果市民在首輪登記領取消費券，就可於10月1日領取第二期消費券。已登記之市民可透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK領取。以下整合第二期消費券優惠、領取須知。

早前財政司司長陳茂波在今年公布的《財政預算案》中提出，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

（更新至10月27日，加入政府延長八達通領取消費券限期文章。）

【消費券優惠最新消息】

▶ 5,000元消費券發放金額及期數

發放金額：5,000元

期數：視乎選用支付工具，分2至3期發放。

AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go ：分2期發放

八達通：分3期發放

使用期限：視乎選用支付工具。

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▶ 5,000元消費券發放渠道

WeChat Pay HK

Alipay HK

Tap & Go拍住賞

八達通

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▶ 5,000元消費券優惠

商場優惠

商戶優惠

電子支付工具／銀行優惠

▶ 如何善用消費券？

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券，即睇網民有何高見。

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▶ 5,000元消費券申請資格

在2021年6月18日或之前年滿18歲

香港永久居民或新來港人士

在港居住（在6月18日之前、連續24個月內曾經在香港。不過，廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，仍合乎申請資格）

▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

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▶ 各地的消費券計劃及成效

除了香港之外，不少地方及國家都有推出消費券振興經濟，各地措施及成效又有何不同？

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